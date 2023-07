Verstappen extendió su claro dominio en Bélgica

El parate vacacional del verano europeo al que ingresó la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Bélgica genera un hecho particular: Max Verstappen pasará 28 días sin ganar.

Que la categoría frene su marcha es la única forma en la que el bicampeón no se suba al escalón más alto del podio de algún circuito del mundo, porque en los últimos tiempos, cuando hubo carrera, la imagen fue la misma, como este domingo, en el circuito de Spa-Francorchamps.

Así sucedió en las últimas ocho competencias, con el bicampeón neerlandés festejando en el escalón más alto del podio.

Verstappen largó ayer desde el sexto lugar en la grilla por una penalización de cinco puestos, ya que había señalado la pole en la clasificación al mando del imbatible Red Bull.

Antes de promediar la carrera, el número 1 ya había superado a todos los rivales y una vez que accedió a la punta no tuvo ningún tipo de contratiempos para cruzar la meta con una buena diferencia sobre Sergio Pérez (Red Bull).

Tercero finalizó Charles Leclerc (Ferrari), que nunca pudo seguirle el ritmo a los autos de la bebida energética, en tanto que dos ex campeones finalizaron a continuación: Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Gran Premio de Bélgica: 1° Max Verstappen (Red Bull), en 1h22m30s450; 2° Sergio Pérez (Red Bull) a 22s305; 3° Charles Leclerc (Ferrari) a 32s259; 4° Lewis Hamilton (Mercedes) a 49s671; 5° Fernando Alonso (Aston Martin) a 56s184; 6° George Russell (Mercedes) a 1m03s101; 7° Lando Norris (McLaren) a 1m13s719; 8° Esteban Ocon (Alpine) a 1m14s719; 9° Lance Stroll (Aston Martin) a 1m19s340 y 10° Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 1m20s221.

Campeonato de Pilotos: Max Verstappen 314 puntos; Sergio Pérez 189; Fernando Alonso 149; Lewis Hamilton 148; Charles Leclerc y George Russell 99; Carlos Sainz Jr. 92; Lando Norris 69 y Lance Stroll 47.

Campeonato de Constructores: Red Bull 503 puntos; Mercedes 247; Aston Martin 196; Ferrari 191; McLaren 103; Alpine 57; Williams y Haas 11; Alfa Romeo 9 y AlphaTauri 3.

Próxima fecha: el 27 de agosto, Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.