El Sub-15, campeón de Plata

El seleccionado Sub-15 de Liga Rafaelina de Fútbol cerró en la jornada de ayer un gran fin de semana con la obtención de la Copa de Plata en el Provincial de la categoría que se desarrolló en Venado Tuerto.

El elenco conducido por Juan Senn superó 3-0 en la final a Liga Cañadense. Los goles en la definición fueron anotados por Santiago Cejas, Yamil Galetto y Faustino Ojeda.

Ayer, a primer turno, la LRF superó 3-1 a Reconquista con tantos de Santiago Manzo, Faustino Ojeda, de penal, y Tomás Griotti.

En la fase de grupos: 1-1 vs Esperanza (Gol Thomas Griotti), 1-0 vs Ceres (Gol Stéfano Mezzadri) y 1-0 vs Galvez (Gol Jeremías Barale).