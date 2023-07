Ganó Ferro y perdió Atlético

En la jornada de ayer se completó la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, capítulo que ya tenía disputados algunos adelantos.

En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado superó 2-0 a Atlético María Juana, encuentro que tuvo a Andrés Velazco (26m PT) y Romero (24m ST) como goleadores. En Reserva se dio el mismo marcador.

Por otro lado, Florida de Clucellas sorprendió a Atlético de Rafaela y le ganó como visitante 1 a 0 con gol de Martín Montenegro (35m ST). En Reserva la Crema goleó 4 a 0.



En otros finales de ayer: Brown de San Vicente 3(9m ST y 10m ST César Berazategui, 23m ST Bruno Benavídez) vs Arg. de Humberto 2 (7m PT Damián Andermatten y 46m PT Lisandro Carnevale), Dep. Josefina 1 (10m PT Laureano Gazzola) vs Dep. Aldao 2 (24m PT Osvaldo Mayer y 30m PT Hugo Góngora); Dep. Ramona 2 (21m PT Juan Flores y 14m ST Nahuel Massuero) vs Argentina de Vila 1 (25m PT de penal, Nicolás Dondo).



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 21, puntos; Ben Hur 17; 9 de Julio 17; Ferrocarril del Estado 16; Peñarol 15; Libertad 14; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Ramona 8; Dep. Aldao 8; Florida de Clucellas 8; Brown de San Vicente 7; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Unión de Sunchales 5; Atlético María Juana 3; Argentino de Vila 0.



PRÓXIMA FECHA (8º): Atlético de Rafaela vs Brown, Florida vs Dep. Tacural, 9 de Julio vs Sportivo Norte, Libertad vs Ferro, Atlético (MJ) vs Dep. Ramona, Arg. Vila vs Unión, Peñarol vs Ben Hur, Quilmes vs Josefina, Dep. Aldao vs Humberto.



PRIMERA B



Se completó la fecha 5 del torneo Clausura con los siguientes finales:



Zona Sur



Viernes: Sp. Santa Clara 3 – San Martín 2. Domingo: Bochazo 1 – Libertad EC 0, Atl. Esmeralda 1– La Trucha 3, Talleres (MJ) 2– Zenón Pereyra 0, Def. de Frontera 2-Juventud Unida 3.



LAS POSICIONES. Esmeralda 12, puntos; La Trucha 12; Bochazo 10; Talleres (MJ) 8; Santa Clara 7; Juventud Unida 6; La Hidráulica 5; San Martín 4; Libertad EC 4; Def. de Frontera 1; Zenón Pereyra 1.



Zona Norte



Viernes: Ind. Ataliva 4 – Sp. Aureliense 2. Sábado: San Isidro 2– Atl. Juventud 1. Domingo: Belgrano 1– Moreno 0; Dep. Bella Italia 1– Sp. Roca 0, Dep. Susana 0– Ind. San Cristóbal 1.



LAS POSICIONES. Ind. Ataliva 12, puntos; San Isidro 10; Atl. Juventud 9; Belgrano 9; Moreno 7; Ind. San Cristóbal 7; Bella Italia 6; Roca 5; Aureliense 2; Susana 2; Tiro Federal 1.



Próxima fecha (6º): ZONA NORTE: Roca – Ind. Ataliva, Moreno – Bella Italia, Atl. Juventud – Belgrano, Ind. San Cristóbal – San Isidro, Tiro Federal – Susana. Libre: Sp. Aureliense. ZONA SUR: Juventud Unida – Santa Clara, Zenón Pereyra – Def. de Frontera, La Trucha – Talleres (MJ), Libertad EC – Atl. Esmeralda, La Hidráulica – Bochazo. Libre: San Martín Angélica.