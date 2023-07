Eze Medrán tras la victoria de Atlético en Quilmes: “Da confianza, para ilusionarse”

Ezequiel Medrán, el entrenador de Atlético de Rafaela, no ocultó su satisfacción luego del encuentro que su equipo ganó en el estadio Centenario por 2-1 a Quilmes, por la fecha 24 de la zona B de la Primera Nacional.



La “Crema” le ganó al “Cervecero” de manera merecida y los tres puntos conseguidos le permitieron superarlo en la tabla de posiciones, para escalar al cuarto lugar y crecer en sus ilusiones de pelear bien arriba por el ascenso a la máxima del fútbol argentino.



“Entendimos la manera que teníamos que competir”, indicó Medrán, destacando una de las virtudes que el DT vio en los suyos para quedarse con el triunfazo. “Sabíamos que en algún momento la podíamos llegar a pasar mal, había que mantener la calma y resolver. Si bien hicimos dos goles de pelota parada, era una de las posibilidades que habíamos trabajado en la semana, también tuvimos alguna situaciones claras como para llegar al gol con transiciones rápidas. En líneas generales hubo un grado de concentración importantísimo donde se trabajó desde el minuto inicial hasta el final, no sólo de los 11 que iniciaron, los recambios también”, analizó el DT y sentenció: “Si entendemos que tenemos que competir de esta manera es mucho más fácil”.



¿En dónde estuvo la clave para llevarse la victoria?



-Vinimos a jugar a una cancha difícil ante un equipo que viene compitiendo muy bien, en las últimas 7 fechas no había sumado derrotas, es un equipo que se hace realmente duro en su casa. Nos plantamos bien, teníamos que resolver situaciones. Teníamos claro el partido que íbamos a jugar. Íbamos a manejar momentos y tener la capacidad de resolverlo. El equipo entendió con claridad las necesidades del partido, lo resolvieron bien y terminaron ganando de una manera muy importante para nosotros. El mérito de este equipo es que van 24 fechas y siempre estuvimos en zona de playoffs, de clasificación a Copa Argentina que es nuestro objetivo, estar dentro de los 8.



-¿Se termina dando el partido que habían planificado en la semana?



-Si, la estrategia en cuanto a planificación se pudo llevar a cabo. El gran mérito es de ellos que entendieron y resolvieron. Se plantaron ante un gran rival, animador del torneo, con intensiones claras de pelear el ascenso y ganaron bien.



-¿Son de esas victorias que marcan para lo que puede estar un equipo?



-Vamos a paso firme, construyendo, avanzando. Es un paso importante hacia adelante. Estos partidos en momentos definitorios, si lo podes resolver como lo hicieron, da confianza y para ilusionarse. Tenemos que ir con tranquilidad, disfrutarlo y ya enfocarnos en el partido con Adrogué.



-¿Qué fue lo que cambió de aquel 0-1 con Riestra a este presente?



-Tuvimos una baja al final de la primera rueda, normal. Un mercado de pases y situaciones que afectaron. Pudimos salir adelante, lo resolvimos y nos pudimos acomodar nuevamente en el campeonato. Había que entender lo que nos había pasado pero no quedó en palabras, hoy el equipo puede competir muy bien. Quedaban 13 finales y las teníamos que disputar como tales. Ya van tres, se jugaron como tal, y ahora a enfocarnos en las que siguen que son definitorias. En el tramo final del campeonato se juegan muchas cosas.



-La principal virtud fue entender lo que se venía haciendo mal y cambiar.



-Si no entendíamos lo que nos estaba pasando y no lo resolvíamos no íbamos a avanzar; aceptamos los errores que estábamos cometiendo y si bien había cosas por corregir es un equipo que tiene virtudes. Si siempre te mantenés en zona de clasificación algo hay... Había que pasar ese tramo irregular en el torneo y había que resolverlo. Siento que los referentes se hicieron cargo de la situación, el diálogo es directo, el mensaje y la bajada de línea al plantel es claro. Todos sabemos cual es nuestra ilusión y cuando tenés 20 jugadores y 12 o 13 son surgidos de Atlético hay un sentido de pertenencia, entender cuáles son las necesidades y el sueño de Atlético de Rafaela.



-¿Compitiendo de esta forma se permiten soñar con pelear bien arriba por el ascenso?



-El equipo siempre compitió bien, con nuestras falencias y limitaciones. Tenemos un plantel corto, reducido y más allá del resultado el compromiso de los chicos es total. Creemos en el trabajo, en los chicos, en este plantel y vamos a seguir trabajando con la misma ilusión de siempre.



SALA, ERNESTO GLASBERG



En el medio día de este lunes, Atlético de Rafaela llevará a cabo la ceremonia donde la nueva Sala de Kinesiología, ubicada en el predio Tito Bartomioli, llevará el nombre de Ernesto Glasberg.

De esta forma la Crema homenajeará a quien fuese kinesiólogo del recordado plantel de fútbol que logró el ascenso de 1989, así como de tantos otros deportistas que pasaron por la institución de barrio Alberdi.