Vacaciones de invierno: el turismo creció un 6,7% respecto de 2022

Las vacaciones de invierno llegan a su fin en todo el país, pero dejan buenos números para las economías de las distintas provincias por la importante afluencia de visitantes que recorrieron las diferentes regiones y centros turísticos del territorio nacional. Así lo refleja el relevamiento que elaboró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que indicó que durante el receso invernal viajaron 5,5 millones de personas por el país, lo que representa un 6,7 por ciento más que el año pasado, y registraron un gasto total de 410.633 millones de pesos en las ciudades que integran el circuito turístico nacional.

De esta manera, el impacto económico fue 54,7 por ciento mayor que en 2022 a precios constantes. Los números de las vacaciones 2023, elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias y municipios, "reflejan un mes de julio muy bueno con altos niveles de consumo, con la nieve como lo más convocante, pero también con la sorpresa de más presencia de turistas que el año pasado, especialmente en ciudades que habitualmente no eran muy visitadas", destacó la entidad.

El informe reveló que por la presencia del turista internacional, que representó el 11 por ciento del total de viajeros del mes, la estadía media subió de 4 días en 2022 a 4,5 este año y el gasto diario promedió los $16.490, que a precios reales (es decir, descontando la inflación) fue 28,9%, superior a la temporada anterior.

La influencia del turismo extranjero queda reflejada en la estimación de que 600 mil turistas de decenas de nacionalidades arribaron a la Argentina y gastaron 430 millones de dólares. Al dólar oficial, significaron $121.690 millones, o $29.200 diarios por persona, considerando una estadía promedio de 7 días.

En ese sentido, el informe arrojó que "hubo récord de ingresos de uruguayos, chilenos, brasileños y paraguayos, además de visitantes europeos y otros países del mundo", aportando que "solo desde Uruguay y Chile se cree que ingresaron el doble que en julio del año pasado".

Desde la entidad gremial-empresaria remarcaron que entre los destinos más concurridos estuvieron el "mar, termas, montañas, nieve, campo, fueron todas opciones elegidas, por quienes buscaron ocio y recreación", mencionando que de todas formas, "los turistas se movieron en función de la oferta de actividades recreativas, deportivas y culturales, que abundaron en cada rincón de las provincias".

Asimismo expresaron que "fue destacable también los miles de excursionistas, que con un gasto promedio de $6.000 cada uno, viajaron de una ciudad a otra durante las vacaciones".



MASSA Y LAMMENS RESALTAN

EL BALANCE FAVORABLE

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y Turismo, Matías Lammens, destacaron el movimiento turístico por el país durante las vacaciones de invierno. Massa destacó el trabajo conjunto realizado con las provincias y el sector privado, mientras que Lammens remarcó el rol clave de la actividad como generadora de empleo.

Las mediciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Observatorio Argentino de Turismo (OAT) junto con los datos de los viajes realizados por Aerolíneas Argentinas, reflejaron el impacto económico positivo que generó el sector durante el receso invernal. Se proyecta que en julio de 2023 ingresaron cerca de 600 mil turistas extranjeros, con un impacto económico de más de USD 400 millones.

Por el lado del OAT, el relevamiento arrojó que las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca, San Juan, y la Ciudad de Buenos Aires, tuvieron los mayores niveles de ocupación. Mientras que San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, Puerto Iguazú, Tandil, y las ciudades de Mendoza y Salta fueron los destinos más elegidos.

Aerolíneas Argentinas, en tanto, informó que transportó a 800 mil pasajeros durante 15 días de vacaciones, lo que representa un 15 por ciento más que el mismo periodo de 2019. La aerolínea de bandera proyecta superar los 1,2 millones de personas durante julio, lo que implicaría un incremento del 10% en comparación con la prepandemia.

Al respecto del flujo turístico durante las últimas semanas, Massa destacó que "la Argentina, por destinos naturales, por recursos y por calidad de servicio, claramente es un actor competitivo desde el punto de vista turístico. Pero eso tiene que venir acompañado de un rol central del Estado". En ese sentido, explicó que la actividad debe ser acompañada por el "sector público, sector privado, Nación, provincias, empresas del Estado, todos coordinados con un objetivo". "Nos unimos todos aquellos que creemos que el turismo es uno de los motores vitales de desarrollo económico de la Argentina", indicó.

Al mismo tiempo, Lammens consideró que durante julio se volvió "a tener un movimiento turístico récord, como ya ocurrió en el verano y en cada fin de semana largo, impulsado por PreViaje", al tiempo que remarcó que "gracias a la llegada masiva de turistas extranjeros, con cifras por encima de la prepandemia, se consolidaron unas vacaciones de invierno históricas".

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, expresó: "Las proyecciones que nos daba el OAT se confirman con un movimiento turístico que superó incluso las expectativas en muchos de los destinos argentinos". Destacó que se dio "una temporada muy exitosa, con una gran presencia de turistas internacionales en todo el país".

A su vez, afirmó que con los presente números alentadores, se empezaron a preparar "ahora para impulsar el desarrollo de la industria turística el resto del año, con grandes expectativas puestas en el anuncio de una nueva edición de PreViaje que brinde otro gran impulso al sector".

Los destinos con mayor ocupación, según el Observatorio Argentino de Turismo, fueron:

-Salta (95% de ocupación - promedio provincial).

-Tucumán (75% de promedio provincial): 196 mil turistas en la provincia. San Miguel de Tucumán (78%); Tafí del Valle (86%); San Pedro de Colalao (47%); San Javier (53%); Yerba Buena (8%).

-Santiago del Estero: Ciudad de Santiago del Estero (98%); Termas de Río Hondo 92% en hoteles de 4 y 5 estrellas y 80% en los 3 estrellas.

-Catamarca (90% de promedio provincial): Antofagasta (100%); Belén (100%); Fiambalá (100%); Tinogasta (100%); El Rodeo (100%); La Puerta (100%); Paclín (100%); Andalgalá (100%); Poman (100%); Fray M. Esquiú (98%); Valle Viejo (98%); Capital (95%).

-La Rioja (90% de promedio provincial): La Rioja (87%); Chilecito (87%); Villa Unión (95%).

-Misiones (96% de promedio provincial): Puerto Iguazú (96%); Posadas (93%); San Ignacio (90%); El Soberbio (85%); Oberá (90%); Aristóbulo del Valle (85%); Eldorado (83%).

-Corrientes (86% de promedio provincial).

-Entre Ríos: Colón (80%); Gualeguaychú (85%); Federación (85%).

-Santa Fe: Melincué (90%); Ciudad de Santa Fe (80%); Reconquista (65%); Villa Constitución (95%); Santa Rosa de Calchines (65%).

-Mendoza (85% de promedio provincial).

-San Juan (80% de promedio provincial): Gran San Juan (77%); Calingasta (88%); Iglesia (74%); Jáchal (74%); Valle Fértil (88%).

-Córdoba: Villa Carlos Paz (75%).

-Buenos Aires: Tandil (89%); Mar del Plata (50%); Villa Gesell 65% (10% más que en 2022).

-Ciudad de Buenos Aires (80% de ocupación). (NA)