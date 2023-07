La Expo Rural cerró con 1,3 millones de visitantes

La Exposición Rural de Palermo cerró ayer con un balance positivo, traducido en más de 1,3 millones de visitantes virtuales y presenciales, y un fuerte tono crítico entre los dirigentes a la clase política, que tuvo un importante desfile de referentes, a pocos días de las elecciones primarias PASO.

Tanto el ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, como los rivales en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pasaron por el predio ferial de Palermo, al igual que el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el gobernador cordobés, y también aspirante a la Casa Rosada, Juan Schiaretti.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri pasó este domingo por la muestra. No obstante, el tono duro pudo escucharse a partir de las palabras del presidente de la Sociedad Rural Argentinas (SRA), Nicolás Pino, quien advirtió que las últimas medidas económicas no le dan "previsibilidad" al sector agropecuario.

"Lo único que se multiplicó en la Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces", sostuvo el dirigente.

Pino, quien llamó a "terminar la grieta", se quejó de los indicadores sociales y afirmó que "mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo".

En el balance de la exposición, cerca de 1400 productores de animales y cabañeros se hicieron presente con sus productos, al igual que otros 400 expositores comerciales.

Según los organizadores, cerca de 2.000 animales pasaron por la muestra, en la que trabajaron unas diez mil personas en total mientras que se pudo exhibir los productos de 14 provincias. Se comercializaron 8.000 millones de pesos en 27 remates celebrados en el que primaron los productos de consumo masivo, por sobre los netamente agrícolas, en un sector que continúa golpeada por la larga sequía. Además, se acreditaron 11.000 periodistas que asistieron a las diez jornadas.



MACRI EN LA RURAL

Macri señaló que "por suerte falta poco para que termine" el gobierno de Alberto Fernández, el cual calificó como "el peor desde la vuelta de la democracia". "Estamos tan mal con este gobierno tan irresponsable; por suerte falta poco para que termine. Ha generado un caos económico y social en nuestro país. Esperemos que termine y dejemos atrás esta etapa que, para mí, ha sido el peor gobierno desde la vuelta de la democracia", sentenció durante una recorrida por los pabellones del Predio Ferial de Buenos Aires, en el barrio porteño de Palermo.

El fundador del PRO sostuvo que es "optimista" de cara a las próximas elecciones presidenciales, augurando un triunfo de Juntos por el Cambio. "Vengo a meterme mi inyección de esperanza", dijo Macri al llegar a la Expo Rural 2023, donde ingresó acompañado por por su ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "La energía del campo, las ganas, la propuesta, te das cuenta que hay gente que sigue apostando por este país". (NA)