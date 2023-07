Un rafaelino realizó la primera cirugía de implante coclear en el Hospital "Jaime Ferré"

El pasado jueves 27 de julio se llevó a cabo en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", un procedimiento inédito para la ciudad y la región. Tuvo lugar en las instalaciones del SAMCo Rafaela una cirugía de implante coclear en un paciente pediátrico, un niño de 7 años de edad con pérdida auditiva.

El cirujano a cargo del procedimiento fue el doctor Diego Gutiérrez, otorrinolaringólogo rafaelino de gran trayectoria radicado en Buenos Aires. En un trabajo coordinado entre el especialista y el Hospital "Dr. Jaime Ferré", con la anuencia de la familia del paciente, fue posible la realización de la cirugía en las instalaciones locales.



¿QUÉ ES UN IMPLANTE COCLEAR?

El implante coclear es un dispositivo que consiste en dos partes. La primera de ellas es la externa alojada en la piel por debajo de la oreja, la cual recibe sonido y lo transmite a una parte interna. Esta última debe colocarse mediante cirugía.

La parte interna se coloca sobre el hueso, por debajo de la piel, uniéndose a través de un imán con la parte externa y un electrodo que va enrollado en la cóclea. “Lo que hace este implante coclear, con este electrodo insertado, es estimular directamente la terminal nerviosa para que el sonido llegue al cerebro”, explicó el Dr. Gutiérrez al finalizar la cirugía.

Cabe aclarar que se trata de un procedimiento con utilidad solo en determinados tipos de problemas de pérdida de audición. Cuando un audífono deja de dar información auditiva suficiente a un paciente, se recurre al implante coclear.



LA HISTORIA DE PEDRO

El paciente pediátrico sometido a la cirugía nació con audición normal, pero la fue perdiendo en el oído izquierdo con el paso del tiempo. Una vez que los padres notaron la situación, comenzaron la búsqueda de un diagnóstico. El camino los llevó hasta el doctor Diego Gutiérrez, otorrinolaringólogo rafaelino, que atendió a Pedro, de 7 años, en su consultorio en la ciudad de Buenos Aires, que es donde ejerce su profesión. Tras realizar los correspondientes análisis, se determinó que no tenía ningún tipo de audición en el oído izquierdo y concluyeron que un audífono no le iba a ser de utilidad.

La respuesta sería la realización de una cirugía de implante coclear, con el objetivo de que el paciente pueda escuchar de ambos oídos. Una vez finalizado el procedimiento, que se concretó con total normalidad y sin ningún tipo de complicación en el hospital de Rafaela, Pedro debió permanecer internado unas pocas horas para regresar después a su casa con su familia. Pasada una semana, los profesionales médicos procederán a retirar el vendaje a la espera del encendido del implante, que tendrá lugar entre 20 y 30 días después. El paso siguiente será enseñarle a Pedro a escuchar con la señal que le brindará el implante mediante un proceso de rehabilitación.



MEJOR CALIDAD DE VIDA

El objetivo del implante coclear es que Pedro recupere la estereoacusia. Escuchar en estéreo facilita la discriminación del ruido y permite la comprensión en ambientes bulliciosos. “Por otro lado, la audición de los dos oídos hace posible la discriminación en el espacio para poder entender de dónde vienen los ruidos”, añadió el doctor Diego Gutiérrez.

La cirugía llegó a la vida de este paciente pediátrico después de un largo recorrido. Florencia, la mamá del niño, contó: “Estuvimos más de tres años buscando cuál era el verdadero problema que tenía Pedro. Cuando notamos que él había dejado de escuchar de uno de sus oídos, consultamos muchísimos profesionales hasta que dimos con Diego y la sorpresa de que también era rafaelino”. “Uno, como adulto, tiene muchos miedos, incluso más que los chicos. Siempre tuvimos en cuenta que el objetivo era mejorarle la calidad de vida, que vuelva a tener su audición completa, lo cual va a ser súper satisfactorio para él. Es chiquito, muchas veces vuelve de la escuela cansado por los ruidos, no llega a escuchar, no llega a completar sus tareas. Creo que una vez rehabilitado va a poder mejorar en ese sentido”, contó Florencia con mucha ilusión.



EL HOSPITAL COMO SEDE

DE UN HECHO INÉDITO

La iniciativa para realizar la intervención en la ciudad surgió del Dr. Diego Gutiérrez. “Yo trabajo en Buenos Aires, pero soy nacido en Rafaela y tengo familia en la ciudad. Por eso, podía darle la oportunidad a Pedro de que se opere en un lugar cercano a su familia, que reciba el alta y no tenga que irse a un hotel”, sostuvo el otorrinolaringólogo. El segundo aspecto a considerar para la cirugía fue “buscar en Rafaela un lugar donde yo pueda garantizarle a Pedro que iba a estar en las mejores condiciones de atención posibles, comparadas a operarlo en Buenos Aires. Para eso, teníamos que contar con una internación pediátrica, y el Hospital la tiene”.

Para finalizar, teniendo en cuenta cualquier posible complicación como consecuencia del procedimiento, debían disponer de una UTI. “La realidad es que el Hospital, actualmente, es el único centro de salud en la ciudad de Rafaela que tiene una Terapia Intensiva Pediátrica manejada por intensivistas. Entonces, el único lugar donde yo podría operar a Pedro, en una institución que tenga las condiciones que hoy tiene el Hospital en Rafaela”, cerró su explicación el doctor Gutiérrez.

Al mismo tiempo, el médico agradeció al director del SAMCo Rafaela, al doctor Emilio Scarinci, que “siempre se puso a disposición para que podamos organizar todo. A Pedro lo operé muy cómodo, con la misma seguridad, la misma infraestructura y el mismo equipamiento con que podría haberlo operado en cualquier centro de Buenos Aires”.



CURARSE EN CASA

Para la familia del paciente fue una gran alegría poder concretar la cirugía en la ciudad en la que residen. Florencia aseguró que, al recibir la noticia del doctor, “fue doble satisfacción, Pedro estaba muy ilusionado”. Finalizado el procedimiento con total normalidad, el niño permaneció solo algunas horas en internación pediátrica, pare recibir el alta poco después y regresar a su hogar. “Él está súper bien, contento. Al poder estar en Rafaela, ya preguntó si podía ver a los abuelos y a sus primos”, contó la mamá con ilusión. “Al estar en casa, uno está más cómodo. Sabemos que en el Hospital la contención es la misma. La pediatra de Pedro también está acá acompañándonos en todo el proceso y eso está bueno. Pudieron trabajar en equipo, aunque Diego no esté ejerciendo oficialmente en Rafaela”, reconoció Florencia.



PROCEDIMIENTOS DE ALTA

COMPLEJIDAD EN EL HOSPITAL

El director de la institución, doctor Emilio Scarinci, destacó que se trata de un hecho “muy importante para el Hospital, haber podido concretar esta cirugía de alta complejidad en un paciente pediátrico. Es la primera vez que se realiza este procedimiento aquí en nuestro hospital, y con la satisfacción de que salió todo tal como fue planeado”.

“El niño se ha portado de forma excelente. El procedimiento fue exitoso y nos deja la satisfacción de que procedimientos de alta complejidad hoy se puedan llevar a cabo en nuestro hospital. Profundamente agradecido al doctor Gutiérrez por haber participado y haber sido la persona que impulsó la realización de esta cirugía en Rafaela. Se podría haber llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, pero el especialista prefirió operarlo en la ciudad. Pusimos el hospital a disposición y el resultado es la cirugía concluida y el niño con buena recuperación”, añadió el doctor Scarinci.

Este hecho es parte del crecimiento de la complejidad del hospital. “Tener a nivel pediátrico nuestra terapia intensiva, el servicio de pediatría, permite acercar especialidades con las que no se contaba previamente, realizar cirugías que no se habían realizado hasta el momento y este es un claro ejemplo”, destacó el director del SAMCo Rafaela.

La realización del implante coclear en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" llena a toda la comunidad hospitalaria de una gran satisfacción y un orgullo enorme. “Se abren muchas posibilidades. Somos un hospital de puertas abiertas a innovar, a tratar de sumar en complejidad. Conocemos nuestras limitaciones y, de la misma forma, conocemos el potencial del hospital. Es por eso que aprovechamos continuamente todas las oportunidades que nos permiten crecer como comunidad hospitalaria”, finalizó el doctor Scarinci.