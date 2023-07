La Provincia aumentó los subsidios al transporte

La Provincia de Santa Fe confirmó, durante las últimas horas, que aumentó los subsidios al transporte, con lo cuál ahora el aporte es de 1.400 millones de pesos por mes en el sostenimiento del sistema. Para el secretario de Transporte de la Provincia, Osvaldo Miatello, esta medida tiene que leerse como un aporte del gobierno de Omar Perotti al “salario indirecto” de las y los santafesinos y no sólo como un apoyo a las empresas.

“Generalmente cuando se habla de subsidios se piensa que es algo que no se traduce en beneficios para la sociedad, sino solamente como un aporte a las empresas. En realidad, -explicó Miatello- los beneficiarios principales son los sectores de la sociedad que más lo necesitan y que más usan el transporte público: trabajadores, estudiantes, desocupados”. Y graficó: “Esto queda claro si consideramos que el valor del boleto urbano sin subsidios rondaría los 400 pesos; entonces, es fácil concluir que la diferencia entre 120 y 400 pesos implica un ahorro importante que puede ser interpretado como salario indirecto”.

En tal sentido, una familia santafesina que utiliza el transporte urbano de pasajeros compuesta por dos personas mayores y dos chicos en edad escolar ahorra casi 10 mil pesos mensuales por el Boleto Educativo Gratuito (BEG); o más de 30 mil pesos mensuales si se suma el menor costo del pasaje por los subsidios.

No estrictamente relacionado al transporte, pero para el secretario, los 10 mil pesos mensuales de ahorro que supone Billetera Santa Fe también suman a ese salario indirecto. “Entre los subsidios, el BEG y Billetera, el ahorro sería de 40 mil pesos para una familia de cuatro integrantes, el 38% del salario mínimo vital y móvil”, destacó.

“La importancia de este tipo de política que venimos implementando desde el gobierno de la Provincia radica en como estos recursos benefician a santafesinos y santafesinas, es por ello que necesariamente debemos entenderlos como Salario indirecto para todas aquellas personas que utilizan el transporte de pasajeros, urbano e interurbano”, insistió.

Indudablemente, entre los beneficiados, se encuentra la Municipalidad de Rafaela, entre otras, que ya ve con buenos ojos ese aporte importante que recibirá por parte del gobierno santafesino para el mejoramiento del servicio de Transporte Público de Pasajeros para los usuarios de nuestra ciudad.