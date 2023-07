El gobierno provincial reabre hoy las paritarias estatales y docentes

En coincidencia con la finalización del receso invernal, donde hoy retornarán a clases miles de alumnos santafesinos de todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el terciario pasando por el primario y el secundario, este lunes el gobierno santafesino ha convocado a los gremios docentes y de la administración pública a una nueva reunión paritaria, tal como lo había adelantado el pasado martes este Diario y luego confirmado, un día después, por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), Juan Manuel Pusineri, que de manera oficial dio a conocer las fechas de los encuentros que se mantendrán con los sindicatos que negocian en el marco de la paritaria provincial, destinados a acordar la pauta salarial para la segunda mitad del año.

En este sentido, este lunes 31 de julio, desde la hora 11, se realizará la primera reunión con representantes de UPCN y ATE en Casa de Gobierno, mientras que por la tarde, a las 17 horas, se iniciarán las negociaciones con los sindicatos docentes AMSAFE, SADOP y AMET en la sede Santa Fe de la cartera laboral, luego de lo que fueron las vacaciones de invierno. En tanto, para este martes 1 de agosto, a las 11 horas, también en la sede del MTEySS fueron convocados los representantes de los profesionales de la salud.

Cabe señalar que las negociaciones salariales de los docentes y de la administración pública se darán en un contexto de caída de los recursos del estado provincial que incluso obligó a paralizar obras públicas. Por lo que a priori no será una discusión sencilla y además coincide con la reanudación del ciclo lectivo y la posibilidad de medidas de fuerza está latente. Igualmente, cabe recordar que el año pasado se produjeron alrededor de 15 paros docentes entre agosto y septiembre, pero a diferencia de este 2023 es que hay elecciones, con lo cuál el acuerdo paritario no debería ser tan traumático y tan extenso de poder concretarlo.

“Como hecho institucional esto implica, en primer lugar, reivindicar el diálogo paritario como un diálogo que permite atender los derechos de las y los trabajadores, donde también se habla del funcionamiento del Estado. Y en segundo término, pone en valor el cumplimiento de los compromisos en el sentido de respetar lo que se firma y de cumplir con lo que se dice”, subrayó la semana pasada el ministro Pusineri. Consultado acerca de cuál sería la propuesta salarial por parte de la provincia, el funcionario sostuvo que “tenemos un objetivo: que los salarios puedan ubicarse por encima de la inflación, es un objetivo que venimos planteando a lo largo de la gestión del gobernador Perotti. Lo hemos cumplido en el año 2021 y 2022 y la expectativa es que este año también podamos hacerlo. Este es un objetivo compartido con los sindicatos”. Por otro lado, y frente a un contexto inflacionario, se consultó al ministro acerca de la posibilidad de replicar el mecanismo de la cláusula de garantía, a lo cual respondió: “Durante la primera parte del año hemos tenido una cláusula de actualización que funcionó y hemos llegado a fines del mes de julio sin ningún conflicto que tuviese como epicentro al salario. No descarto que podamos seguir utilizándolo en esta segunda parte del año. Vamos a ir a la negociación sin ningún tipo de preconcepto o dogmatismo. Todos los instrumentos posibles van a estar sobre la mesa y van a ser utilizados en función de los acuerdos que vayamos logrando a partir de las conversaciones que vamos a mantener”, finalizó.



¿QUÉ PEDIRAN LOS GREMIOS DOCENTES?

Si bien por el momento no trascendieron los números que podrían proponer las autoridades gubernamentales, tanto AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes públicos, como SADOP, el de los docentes privados, anticiparon que se pedirá recuperar lo perdido en el mes de julio. Sobre esto, Pedro Bayugar, secretario general de SADOP había anticipado hace unos días que “nosotros vamos a pedir, teniendo en cuenta la inflación, que tengamos un acuerdo revisable en tanto y en cuanto la inflación se pueda disparar, y por otra parte que se tenga en cuenta lo que vamos perdiendo de poder adquisitivo”. El referente de los docentes privados anticipó que no van a aceptar una revisión semestral para las próximas decisiones y comentó que “diciembre es como el año que viene. Nosotros lo que vamos a pretender es llegar a octubre con algunas actualizaciones”.

Mientras tanto, el titular del gremio que nuclea a los docentes privados de Rosario, Martín Lucero, adelantó que en la reapertura de la paritaria salarial le pedirán al gobierno provincial un 50% de incremento y una cláusula de actualización automática. Los docentes de ese sector tienen la expectativa de que la política salarial del segundo semestre les permita no perder contra la inflación. “Vamos a esperar que termine julio para tener un indicio de la inflación de este mes. Con el sueldo de julio cobraremos en los primeros días de agosto el último tramo del aumento que acordamos: un 8%. Si hacemos un prorrateo de la inflación durante los primeros seis meses de este año, el promedio es un 8,5%, de modo que pediremos una cifra cercana al 50% y con cláusula gatillo, que fue lo mismo que pedimos a principios de año y terminó siendo beneficiosa porque evitó que los salarios perdieran poder adquisitivo de manera brusca”, precisó Lucero.

Por su parte, desde AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes públicos santafesinos, emitió un comunicado asegurando que es "imprescindible una actualización salarial que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación como así también avanzar en la discusión sobre las condiciones de trabajo y la carrera docente (concursos, traslados, titularizaciones, etc)". No obstante, Rodrigo Alonso, el secretario general del gremio, subrayó dos ejes: ratificar el doble mecanismo de actualización salarial para hacer frente a la inflación y concretar el concurso para cargos directivos de escuelas. Sin aventurar números, Alonso resaltó que la propuesta salarial para el segundo semestre del 2023 deberá estar centrada en la recuperación del poder adquisitivo, debido a que la escala de aumentos acordada hasta julio totalizó un incremento del 49,1%, en tanto que la inflación acumulada hasta junio también fue del 49,1%. "Creemos que la propuesta salarial tiene que implicar un incremento porcentual que nos permita recuperar lo que vamos a perder en este mes", explicó Alonso. Además, mencionó la necesidad de mantener la cláusula gatillo en el acuerdo para proteger los salarios de la inflación en una economía inestable. "En una economía tan inestable que estamos sufriendo desde todos los sectores de la población, es necesario sostener la cláusula de actualización automática que implique que nuestro salario no pierda ante la inflación", afirmó el gremialista.

Por otro lado, otro punto interesante a tener en cuenta en esta nueva paritaria docente es que a diferencia de la última mesa de negociación salarial, en este nuevo encuentro estará Víctor Debloc como ministro de Educación y no Adriana Cantero, con quien los gremios mantuvieron rispideces a la hora de discutir porcentajes y otros requerimientos.



LOS QUE ACORDARON

Cabe recordar que durante la semana pasada, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó un nuevo aumento salarial del 41,6% dividido en tres tramos, mientras que los mercantiles sellaron un incremento trimestral del 27%. ¿Propondrá algún porcentaje similar el gobierno santafesino a los gremios este lunes?