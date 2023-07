El cierre del Festival de Teatro de Rafaela fue a puro circo y risas

El Festival de Teatro Rafaela 2023 vivió este domingo su última jornada con las presentaciones de "Ensalada Mágica", ante una multitud en la Plaza 25 de Mayo, y la función del Laboratorio de Circo "Un poco más", ante un Cine Belgrano con sus butacas llenas y colmado de emoción.

La edición número 18 demostró que el evento, que se realiza desde el año 2005, sigue siendo, tal y como lo indica su concepto este año, "un festival que marca un camino y deja huellas. Festival de Teatro de Rafaela 18 años, más poco crecimos".

Además de la presentación de las obras, la ciudad se convirtió en un espacio de aprendizaje y debate sobre las artes escénicas, a través de seminarios intensivos, actividades especiales y rondas de devoluciones que contaron con la participación de artistas y de crítica especializada de todo el país.

Organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela y con una programación de gran jerarquía, amplia diversidad y el apoyo incondicional del público, la 18ª edición del Festival, que comenzó el sábado 22 de julio, recibió en sus escenarios propuestas de las más diversas. La comunidad pudo apreciar el teatro en su amplia expresión, en días signados por encuentros y reflexiones que siguen haciendo del FTR un espacio de referencia en las artes escénicas del país.

Una vez más, volvió a expandirse a la región con Suardi y Ataliva como subsedes que recibieron 5 obras en el marco del Festival.

El acto de cierre del FTR23 se realizó en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano" y contó con la participación del intendente Luis Castellano; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el director artístico del Festival de Teatro, Gustavo Mondino, integrantes del Gabinete Municipal; concejales, autoridades, referentes del teatro y la cultura local, y el público que agotó la capacidad de la sala.



EL ACTO DE CIERRE: MOMENTO DE GRAN EMOCIÓN

El acto dio inicio con la proyección de un video que resume lo vivido por el público durante los nueve intensos días que duró el festival. Dicha proyección incluyó también el relato de artistas y directores que visitaron la ciudad y manifestaron sus experiencias.

Luego, se dio paso a las palabras del secretario de Cultura del municipio, quien resaltó emocionado: “Que hermoso haber compartido todo este festival, que respuesta contundente y sincera a quienes dicen que la cultura no es esencial".

"Les quiero decir dos palabras: gratitud y orgullo. Gratitud a toda la gente que hace posible esto. A los actores, a las actrices, al equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura, al equipo de producción, a toda la municipalidad, al Intendente Luis Castellano que apoya incondicionalmente este evento, a los periodistas, a los auspiciantes y sobre todo, a ustedes, al público. Como dijo alguien en el video que se reprodujo, somos una familia y a este festival se lo defiende con presencia”, agregó el funcionario.

A continuación, el director artístico del FTR23, Gustavo Mondino, expresó: “Me emociona aún más después de haber visto el video de cierre, ver todas las imágenes, todas las palabras, los relatos, las caras, las personas, las plazas, la ciudad, los teatros. Este festival, ya en su edición 18º, festival que queremos y cuidamos tanto porque creció con nosotros y nosotros crecimos con el festival”.

“Este festival es de todos, este festival es una decisión política, una política de Estado y es necesario que nosotros entendamos que, como ciudadanos, tenemos el derecho a la cultura. La cultura es un bien”, reflexionó Mondino.

También afirmó: "Yo creo en el trabajo en equipo, es fundamental, nada se puede hacer solo, entonces gracias a todo el equipo y a todas las personas que colaboran en las diferentes áreas, pero principalmente, muchas gracias a ustedes, al público”.



"UN POCO MÁS", DIVERSIÓN ASEGURADA

La obra que cerró el Festival estuvo por primera vez a cargo de artistas rafaelinos. "Un poco más" es una producción resultante del trabajo iniciado en el Laboratorio de Creación Escénica Circo en 2022, que continuó su trabajo en 2023 bajo la dirección de Ana Gurbanov y la asistencia de Candela Pruvost.

Desde un comienzo, los artistas mostraron su destreza y también su talento. Cada uno tuvo su momento especial y también grupal. Juntos, llevaron a cabo una obra circense que fue alegría y diversión. Hubo acrobacias, trabajo en telas y aro, pole dance, malabares, magia y mucho más. Los colores no faltaron y las risas tampoco. El público, compuesto en su mayoría por familias contentas de ser parte de este cierre, festejó y aplaudió en cada momento. Fruto de tanto trabajo, los artistas locales en escena, Jazmín Pizarro, Lucía Alonso, Josefina Vega Fillón, Nicolás Opazo, César Maldonado, Iván Naconechney, Eliana Maldonado, Daniel Rambaudi, Axel Trulli y Tadeo Ciarpella, demostraron el talento rafaelino. Se encargaron también de musicalizar la obra con diversos instrumentos. Además, cantaron en inglés y fueron absolutamente multifacéticos.



NUEVE DÍAS A PURO TEATRO

A lo largo de 9 días, el FTR ofreció 33 espectáculos en casi 70 funciones que tuvieron lugar en distintos escenarios de salas, plazas y espacios alternativos de Rafaela y sus respectivas subsedes, Ataliva y Suardi.

El público de la ciudad y de la región tomó contacto con artistas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y La Plata, a las cuales se sumó una coproducción francesa-argentina y las nueve producciones locales que se completaron la grilla.

Como desde 2021, los Laboratorios de Creación Escénica fueron un punto destacado tanto por el público como por la crítica especializada. En las 4 producciones participaron más de 80 artistas locales junto a directores como Agostina Luz López (Teatro Jóvenes), Luciano Delprato (Teatro I), Juan Parodi (Teatro II) y la directora del Laboratorio de Circo Ana Gurbanov.

La presencia local fue un hito en este FTR. Además de los cuatro laboratorios, el Festival propició las presentaciones de las propuestas locales "Familia Sarrasani", “Imaginación, lo que más amo de ti es que no perdonas”, “Decir sí”, “El último, diatriba de amor por mensaje de audio” y “Algo que contar”.

En estos 9 días de teatro, no solo Rafaela se mostró como una ciudad ávida de artes escénicas, sino como un polo cultural de referencia en el interior del país.