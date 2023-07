El FTR otorgó un reconocimiento a Roberto Schneider

En el inicio de las tradicionales Rondas de Devoluciones, la Municipalidad de Rafaela otorgó un reconocimiento al crítico y periodista Roberto Schneider por su acompañamiento al Festival de Teatro.

La distinción es alegórica a su acompañamiento, trabajo dedicado y amorosidad con este evento cultural de significativa importancia para nuestra ciudad.

En la entrega estuvieron presentes el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el director artístico del FTR23, Gustavo Mondino; el equipo de comunicación del FTR23: Mayra Armando, Cecilia Curiotti y Luisina Valenti; la producción del Festival de Teatro de Rafaela; prensa especializada de diversos puntos del país; prensa local y artistas participantes del FTR23.

Roberto Schneider es crítico teatral y periodista cultural de la ciudad de Santa Fe. Acompaña al Festival de Teatro de Rafaela desde el año 2005. En 40 años de labor, publicó libros sobre crítica teatral y numerosas notas para el diario El Litoral donde continúa escribiendo, además de hacerlo en periódico Pausa. Condujo durante 25 años “La cuarta pared”, programa televisivo semanal en la señal 21 de Cable y Diario y el programa radial “La fila diez”, en la emisora de la Universidad Nacional del Litoral.

Además, fue profesor titular de la cátedra de Investigación del Hecho Teatral en la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe y coordinador del Programa de Documentación Teatral Verónica Bucci del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Gustavo Mondino, se adelantó al inicio de las Rondas de Devoluciones para expresar: “Antes de comenzar, queremos tomarnos unos minutos para agradecer y reconocer la presencia de Roberto Schneider en este espacio y en este Festival. Es una gran alegría que esté y que pueda acompañarnos en esta décimo octava edición. Roberto no solo se ha sumado como periodista y crítico al FTR desde sus inicios, sino que viene acompañando el teatro rafaelino desde mucho antes que comience el Festival. Es y ha sido clave en la difusión de las artes escénicas en la provincia. Por eso queremos aprovechar que hoy puede acompañarnos, destacar su presencia y hacer entrega de un sencillo obsequio”.

Luego, Claudio Stepffer al hacer entrega del reconocimiento, dijo: “Estoy y estamos muy felices de que puedas estar acá, porque sabemos lo que querés, apoyás y militás a este Festival. Siempre con tu inteligencia, tu mirada lúcida y también con tu humor tan característico… En tiempos que no son fáciles, necesitamos más ‘Robertos’ que con claridad y pasión por el trabajo y el teatro acompañen, difundan y defiendan estos espacios. Gracias por estar en este Festival”.

Con sentida emoción e innegable sorpresa, Roberto Schneider, finalizó: “Es cierto que vengo militando el Festival desde que inició; acompaño desde hace casi 40 años el teatro en Rafaela y en todas las localidades que puedo. Soy un loco por ver teatro, nuestro teatro… Y soy muy feliz en esta ciudad, siento que es cierto -como me dijeron al invitarme una vez más- que Rafaela es mi casa. Por eso esta sorpresa, este reconocimiento, me hace muy feliz, más de lo que se puedan imaginar. Les doy las gracias más enormes que puedan existir. De corazón, muchas gracias”.