Un juego a pedir de Messi

Todavía el Capitán albiceleste no terminó de radicarse en Miami que ya la MLS (Major League Soccer), armó un boceto de varios cuerpos para adaptar sus reglamentos a esta explosión de un mercado que hasta aquí algo atomizado, trabajó mucho más para mejorar los negocios que al juego; adecentar ese terreno es complejo, pero en Estados Unidos las franquicias facilitan tales propósitos en función de un desarrollo colectivo que prevalece con pruebas a la vista.

La llegada de Messi hizo estallar las previsiones más optimistas y por lo tanto, los empresarios que administran esta competencia, fantasean con un impacto inédito y un derrame en el resto de la liga que no hay dejar pasar.

El tiempo dirá si le ha servido al rosarino para mantener un nivel competitivo versus sus colegas de los torneos de élite del fútbol europeo, no hay dudas que su búsqueda de incentivos más familiares que deportivos, al menos de momento, en estas primeras semanas de un cambio tan extremo, vienen dándole la derecha. Sus primeros goles, su conexión casi amateur con el entorno social y los mimos de las grandes figuras del deporte americano, nos devuelven una imagen emparentada con las últimas jugando con la camiseta nacional, luego de haber exorcizado más de una década de desventuras.

Por otro lado, entiendo que a los 36 años este genio del fútbol mundial, que ya ha pagado todas las deudas, si es que alguna vez esto lo ha aturdido, puede ejercer ese derecho de bajar tensiones y humanizarse en una integración comunitaria que no podría darse en otra parte del mundo.

Pero volvamos al tema de las reformas, según informó el sitio estadounidense The Athletic, en la junta de gobernadores de la MLS celebrada la semana pasada en Washington D.C., una de las principales preguntas fue si se considerarían cambios en la complicada red de reglas que tiene el torneo. Varios ejecutivos de equipos expresaron que la liga necesita permitir que los equipos tengan más flexibilidad para gastar dinero en sus plantillas y mejorar el producto en general. “La evolución es inevitable y el cambio es probable”, había comentado el propietario de Inter Miami, Jorge Mas, quien ha sido un defensor del cambio. “Todos queremos que esto sea una liga de élite, todos queremos que crezca”.

Para entender el punto de conflicto, es necesario saber que en la actualidad cada franquicia cuenta con una gran licencia para gastar dinero en apenas tres “jugadores designados” y el resto de las incorporaciones están sujetas a un tope salarial. Ese sistema es el que le permitió al conjunto de la Florida fichar a Messi y a Busquets, por ejemplo. Pero, el resto de los equipos no han logrado replicar tal maniobra ya que ningún jugador por sí solo genera lo que genera el delantero argentino. Es por eso que ahora los impulsores de los cambios en las reglas argumentan que permitir que las franquicias repartan el dinero en una mayor parte de su plantel, con menos restricciones, permitiría una mejora en los equipos, ya que podrían armar planteles más fuertes y completos, que no se sostengan solo por dos o tres figuras.

En su artículo, el portal norteamericano aclara que en la reunión de propietarios no se discutió en profundidad la posibilidad de cambiar o eliminar estas reglas, pero varios dueños de equipos dijeron que las estudiarán y analizarán las opciones.

Lo cierto es que el efecto que ha generado Messi ha hecho temblar a la MLS. Para tener noción del impacto de su llegada, Inter Miami se ha convertido en la franquicia con mayores seguidores en Instagram del país, superando a cualquiera de NBA, NHL y MBL, pero el miedo de quienes forman parte del soccer es que estos seguidores se esfumen cuando Leo se marche.

Don Garber, comisionado de la MLS también ha planteado sus dudas sobre el futuro: “¿Cómo hacemos que Major League Soccer sea más competitiva? Todas esas medidas están impulsadas no solo para que podamos ser buenos un sábado determinado, sino también para que nuestros equipos puedan ser más competitivos. Y ese sigue siendo un objetivo”. E insistió: “He seguido lo que sucedió cuando Lionel dejó otros equipos y otras ligas. Y somos conscientes de eso, estamos muy atentos, ¿Cómo nos aseguramos de que 2026 y más allá, la MLS se eleve a un nivel más alto y se transforme realmente al tener este momento icónico que aprovechamos?”.

Al mismo tiempo, y tal como publicó Infobae, ligas como la de Arabia Saudita, que no cuenta con restricción alguna y posee un sistema en donde el propio estado interviene para financiar fichajes, ha conseguido a estrellas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino y Marcelo Brozovic, entre otros. Todo para poder competirle a un continente como Europa que cuenta con la competición de clubes más vista del planeta: la Champions League.

Por todo esto, en los Estados Unidos ya se debate qué hacer con la liga de fútbol y tal vez la llegada de Lionel Messi impulse indirectamente un cambio de reglas que le permita en un futuro seguir trayendo a estrellas de elite que conquisten a los fanáticos y a la audiencia.

Ah, un detalle nada menor, esto recién empieza….