Al menos 35 muertos en un atentado suicida en Pakistán

Al menos 35 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un atentado suicida este domingo durante un mitin del partido islamista Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) en la ciudad de Jar, situada en la provincia noroccidental paquistaní de Jáiber Pajtunjua. El ministro provisional de Información de esa región fronteriza con Afganistán, Firoz Shah Jamal, ha confirmado esa cifra de fallecidos y heridos en una entrevista con la televisión paquistaní Geo News.

Una fuente policial ha elevado, por su parte, al menos a 40 las víctimas mortales y ha calculado en más de 130 los heridos: “El JUI-F organizó una convención de trabajadores en la ciudad de Jar, en [el distrito de] Bajaur, en la que 40 personas han perdido la vida y más de 130 han resultado heridas”, ha declarado a Reuters un portavoz de la policía, identificado como Nazir Jan. Por el momento, el ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo insurgente. El jefe de la policía provincial, Ajtar Hayat, ha confirmado a esa misma agencia que el atentado ha sido causado por un terrorista suicida.

La explosión ha tenido lugar hacia las cuatro de la tarde hora local, según la policía paquistaní, cuando varios cientos de personas asistían al mitin del JUI-F, un partido conservador de base religiosa, conocido por sus vínculos con el islamismo de línea dura. Esta formación está liderada por el clérigo Fazal ur Rehman, uno de los más destacados exponentes islamistas en la política del país y socio menor de la coalición del Gobierno. Un trabajador de los servicios de emergencias locales, Saad Jan, ha asegurado al diario paquistaní Dawn, que entre los fallecidos se encuentra Maulana Ziaullah Jan, uno de los líderes locales del partido convocante.

Testigos citados por la prensa paquistaní han descrito escenas de pánico tras el atentado mientras empezaban a llegar al lugar del suceso los servicios de socorro y las ambulancias. Rahim Shah, un testigo citado por el diario Dawn, ha elevado a más de 500 personas los asistentes al mitin. “Estábamos escuchando un discurso cuando una fuerte explosión me dejó inconsciente”, ha relatado. Cuando este hombre recobró el conocimiento, había sangre por todas partes, afirmó. “La gente gritaba e incluso hubo disparos”, ha añadido.

El responsable de Sanidad del distrito de Bajaur, Faisal Kamal, ha ofrecido más detalles sobre los heridos en declaraciones a medios paquistaníes. Kamal recalcó que más de 150 han sido atendidos en el hospital de Bajaur, mientras que los que se encontraban en estado crítico estaban siendo trasladados al Lady Reading Hospital de Peshawar.



271 ATAQUES EN SEIS MESES

Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia armada desde la llegada al poder de los talibanes en el vecino Afganistán, el 15 de agosto de 2021, que reactivó los ataques de sus hermanos ideológicos paquistaníes, especialmente en las provincias fronterizas con Afganistán de Jáiber Pajtunjua y Baluchistán.

El principal grupo insurgente paquistaní, el Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), anunció el pasado diciembre el fin del alto el fuego alcanzado con el Gobierno del país, al que acusó de incumplir sus compromisos en unas negociaciones de paz. El TTP prometió lealtad a los talibanes afganos, pero sin supeditarse directamente a su autoridad. El TTP no es el único grupo que comete atentados en Pakistán, donde también actúa una rama local de la organización terrorista Estado Islámico.

Durante la primera mitad del año, el país ha sido testigo de 271 ataques de militantes armados. En ellos fallecieron 389 personas y otras 656 resultaron heridas, según un informe publicado a principios de julio por el Instituto de Estudios de Seguridad y Conflictos de Pakistán. Estos datos representan un incremento significativo de las cifras en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando Pakistán sufrió 151 ataques que causaron 293 muertos y 487 heridos. (El País)