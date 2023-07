Colecta Más por Menos, un aporte 'esencial' para ayudar a los más pobres

BUENOS AIRES, 31 (AICA). - El obispo de Santo Tomé, monseñor Gustavo Montini, ubicó la Colecta Nacional Más por Menos entre esos actos “esenciales” que tomaron nueva dimensión durante la pandemia, al destacar el aporte “invalorable y constante” que desde hace 54 años hace esta campaña solidaria de la Iglesia para ayudar a los más pobres.

El prelado, integrante de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, convocó de este modo a una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en todos los templos del país, con el lema "Elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover".

“Como ocurrió en el tiempo de pandemia, en medio del gran impacto por lo que estaba sucediendo, se hizo visible el indispensable trabajo de aquellas personas y servicios que habitualmente pasaban desapercibidos”, recordó, e indicó: “Tomaron una nueva dimensión los así llamados ‘esenciales’, invisibilizados por lo que supuestamente aparece como importante y que ciertamente no lo es, o por una cierta 'farandularización' de la sociedad”.

“En esta coordenada, muy bien podemos situar el invalorable y constante aporte que, año a año, hace a los más pobres de la Argentina la Colecta Nacional Más por Menos. Este año, realizaremos la número 54”, subrayó en un artículo para AICA, realizado a fin de promover la campaña.

Monseñor Montini explicó que, “en esta oportunidad, se ha elegido un lema que quiere ubicarnos frente al desafiante tiempo en el que vivimos”.

“Su referencia a elegir nos hace pensar en nuestra libertad, al uso que hacemos de ella, y a las próximas elecciones”, precisó, y completó: “Su referencia a la fraternidad, al compartir y al promover, nos hace pensar en valores en los que se ha fundado nuestra república y que siempre debemos trabajar y cultivar entre nosotros, con el fin de no darlos por descontados y menos aún, olvidarlos”.

El obispo dijo ser “testigo de los que significa ‘más por menos’ para las comunidades más pobres del país; en particular, de las iglesias más necesitadas de la Argentina”.

“Lo digo con fuerza y con gratitud”, recalcó, al reconocer que su diócesis es beneficiaria de “este acto caritativo y solidario, fruto del aporte generoso de todos los argentinos”.

“Si bien la colecta, en gran medida, tiene una respuesta importante por el aporte realizado en las comunidades cristianas, hay muchas personas de buena voluntad que colaboran con Más por Menos por el mismo deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, y por la importante autoridad que la colecta se ha ganado a lo largo de su ya extensa historia”, destacó

Tras aseverar que la diócesis de Santo Tomé “no podría subsistir sin esta colaboración”, el prelado apeló al dicho popular de que “para muestra basta un botón”, a fin de dar un ejemplo de las “múltiples iniciativas sostenidas con la ayuda de Más por Menos".

“Una de ellas, de particular trascendencia y de un impacto muy difícil de cuantificar, es la de poder ayudar económicamente al sostenimiento de una comunidad religiosa -las hermanas de Don Orione- en la parroquia de La Cruz, al sur de la diócesis. Ellas realizan, en esa jurisdicción, una tarea de tipo misionero y caritativo. Los beneficiarios son los más pobres y, en general, aquellos a los que menos podríamos acompañar desde nuestra pastoral ordinaria”, afirmó.

“Además de la visita a múltiples parajes y localidades de esa parroquia, ellas tienen la dirección de un Centro de Día llamado San Tarsicio y beato Carlo Acutis, al que asisten todos los días, casi 40 niños y niñas en edad escolar y con un alto grado de vulnerabilidad. Todo esto, no lo podríamos realizar con recursos propios”, agregó.

Como miembro de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Iglesias Más Necesitadas”, monseñor Montini agradeció también el trabajo y la colaboración de “tantos que, discretamente, hacen posible que la Colecta se pueda concretar”.

“El hacernos cargo de ella, y difundirla en el ámbito en el que nos encontremos, es ya ‘elegir fraternidad, elegir compartir y elegir promover’”, concluyó, citando el lema de la campaña solidaria 2023.



Formas de colaborar durante todo el año

El administrador de la colecta, Luis Porrini, informó a AICA que, además de colaborar en las misas de las parroquias y comunidades durante la campaña específica de septiembre, la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe donaciones todo el año, y detalló los canales para hacerlo:

Depósito o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en pesos: “CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA” - Nº 00013892/9 del Banco Santander, Casa Central - CUIT 30-51731290-4 CBU: 07200007-200000013892-90. Alias: BRISA.PRADO.ORO (Envíe el comprobante y sus datos al correo electrónico: [email protected]).

En cualquier sucursal de la red Pago Fácil, de dos formas: con la sola presentación del documento (indicando que es para "Más por Menos") o del código de barras permanente.

Código QR. A través de este sistema, ingresando en la plataforma dispuesta para la donación, teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR e indicando el importe que se desea donar a la colección Más por Menos.

Con débito mensual automático con tarjetas de crédito Visa, American Express, Mastercard, accediendo a través de la página web: www.colectamaspormenos.com.ar