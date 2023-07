Un discurso contra el Gobierno y una fuerte advertencia para la oposición

Por Gonzalo Delmonte



El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, inauguró la edición número 135 de la Exposición Rural de Palermo con un discurso impregnado por frases en clave electoral, una fuerte defensa de las instituciones democráticas y un nuevo rechazo al dólar agro, implementado por el Gobierno nacional esta semana.

Pasadas las 11 horas y tras la entonación del Himno Nacional, el titular de la entidad insignia del sector agropecuario comenzó con la lectura del texto que duró casi 40 minutos. Entre los puntos centrales, apuntó contra el Ministerio de Economía al afirmar que las medidas que toman son por "necesidad del Gobierno y no en beneficio del sector".

En esa línea, Pino pidió mayor previsibilidad: "Estamos cansados de anuncios que nunca llegan a los productores. (El campo) aportó en derechos de exportación 170.000 millones de dólares en los últimos 21 años y la respuesta del Estado es el ataque a la productividad con múltiples tipos de cambio".

En el transcurso de su discurso, Pino apuntó contra las retenciones y recibió un grito desde la tribuna. "Desde el momento en el que se instalaron las llamadas retenciones, más de 100 mil productores han tenido que abandonar la actividad", esbozó el mandatario de la SRA y desde la tribuna gritaron: "Que las saquen". "Buen mensaje", replicó. .

Otro de los momentos en los que Pino alzó al público fue cuando realizó un balance de la situación social de la Argentina: "Lo único que se multiplicó en la Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces".

Además, calificó al oficialismo como financista de una "fiesta demagógica": "Mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo".

En otro tramo, Pino se quejó del Poder Legislativo y esbozó una fuerte defensa contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Estamos en julio y las sesiones de los legisladores pueden contarse con los dedos de la mano. Dejan a nuestro sector sin leyes y fuerzan sesiones sin sentido con el único fin de manipular al Poder Judicial". .

Al respecto, aprovechó el momento y lanzó una advertencia para los precandidatos presentes: "Hacemos un llamado de atención, especialmente, a las personas que ambicionan ocupar cargos públicos. El campo no va a ser un espectador pasivo. El campo va a ser protagonista de la realidad nacional, de una nueva Argentina".

Para finalizar su exposición, Pino invitó a alzar banderas argentinas, que previamente habían sido distribuidas en las tribunas y el palco principal, y recitó el preámbulo de la Constitución nacional.



La interna de Juntos por el Cambio volvió a llevarse gran parte de las miradas



A solo 15 días de la Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la elección interna de Juntos por el Cambio (JxC) volvió a colarse en La Rural 2023, tras la presentación de propuestas que realizaron los precandidatos presidenciales el lunes pasado, en el auditorio principal, organizada por la SRA.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, rivales en los comicios del próximo 13 de agosto, asistieron a la ceremonia de apertura y escucharon atentamente las palabras de Nicolás Pino.

La primera en llegar al palco de autoridades fue Bullrich. Enfocada por las cámaras de la transmisión oficial de La Rural, la referente del PRO fue ovacionada por el público, algo similar a lo que sucedió en su disertación del lunes.

Por su parte, Rodríguez Larreta arribó al lugar también entre aplausos, pero mesurados. Sin embargo, el mandatario de la Ciudad se llevó tres referencias de Pino durante su discurso, entre ellas, un abrazo; acto que Bullrich observó a unas diez sillas del atril central.

El presidencialista estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, mientras que Bullrich lo hizo junto a su compañero fórmula, el radical mendocino Luis Petri.

La primera fila también acuñó a Jorge Macri, que antes del inicio de la ceremonia se fundió en un abrazo con el flamante refuerzo del PRO Roberto García Moritán, que llegó junto a su esposa, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain. El empresario declinó ayer su precandidato a la Jefatura de Gobierno para sumarse a la campaña del ex intendente de Vicente López.



LA FOTO DE LA DISCORDIA

EN LA RURAL 2023

Tras la presentación de propuestas de precandidatos presidenciales del lunes, Pino y directivos almorzaron junto al ministro de Economía y precandidato presidencial del Unión por la Patria, Sergio Massa. De ahí se filtró una foto que desató una serie de cuestionamientos internos al titular de la SRA.

En la imagen se observa un amistoso abrazo entre Massa y Pino, lo que generó cuestionamientos internos y de referentes de entidades agropecuarias. La imagen intentó morigerarse con otra foto: Pino aprovechó el almuerzo que tenían pactado con Rodríguez Larreta y emuló una foto similar a la que le tomaron con Massa. .

Si bien no se refirió explícitamente al episodio, un pasaje de su discurso donde criticaba las internas políticas, Pino sostuvo: "Se gasta mucho tiempo en frivolidades y pequeñeces. Esta semana lo viví en carne propia". (NA)