Con las PASO a la vuelta de la esquina, la campaña ingresa en instancias decisivas

Por Emiliano Rodríguez*



Hasta Javier Milei, al olfatear sangre, arremetió contra Patricia Bullrich y se sumó a la oleada de críticas que recibió la postulante presidencial de Juntos por el Cambio por haber propuesto una suerte de "blindaje" para la economía argentina que permita salir rápidamente del cepo cambiario mediante un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei, que como anticipó días atrás Noticias Argentinas decidió cambiar su estrategia discursiva con respecto a Bullrich, al anotarla en la nómina de destinatarios de su pirotecnia verbal, alzó su voz al igual que otros animadores de la campaña electoral 2023, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, para cuestionar la propuesta de Bullrich.

Las palabras de la ex ministra de Seguridad teletransportaron la discusión en torno de su iniciativa a la época del gobierno de la Alianza y a la caída del presidente Fernando de la Rúa en 2001, tras haber alcanzado un acuerdo con el FMI que el fallecido ex mandatario calificó en su momento como "blindaje", en un intento por sostener la convertibilidad.

Las explicaciones que ensayó Bullrich sobre su "receta" para salir del cepo lo más rápido posible volvieron a dejarla expuesta a las críticas de sus contrincantes políticos en materia económica: "El blindaje fue algo que hizo De la Rúa y no lo vamos a repetir. Miremos la historia argentina, estudiemos", sostuvo Rodríguez Larreta, el otro aspirante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las PASO.

"¿Cómo terminó ese Gobierno después de ese préstamo? ¿Así vamos a arrancar un Gobierno?", agregó el alcalde porteño, que recomendó "estudiar" antes de opinar. Los comentarios de la ex ministra también repercutieron en el oficialismo y el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi lanzó: "Bullrich no sabe un pepino de economía y entonces apela a lugares que alguna vez escuchó".

"Alguna vez debe haber escuchado ´blindaje´ y entonces dijo, ´Con eso me blindo en dólares para salir del cepo´", acotó el jefe de Gabinete. Con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a la vuelta de la esquina, cada movimiento, cada palabra, cada gesto y pestañeo puede significar un voto más o un voto menos el próximo 13 de agosto, y un derrape como el que protagonizó Bullrich quizá le produzca magullones.

Sobre todo tomando en cuenta que rápidamente sus adversarios políticos encontraron en sus propuestas de "a todo o nada" un terreno fértil para emparentarla con las escenas de caos social registradas durante el estrepitoso ocaso de la gestión de la Alianza. En este contexto, ¿por qué insiste Bullrich en empantanarse con temas que no maneja? Ya en alguna ocasión anterior sus limitaciones quedaron en evidencia al confundir "recesión" con "deflación". ¿Por qué vuelve a tropezar con la misma piedra?



¿SE ACABÓ EL "VERANITO" DE

BULLRICH EN LAS ENCUESTAS?

La campaña electoral de cara a las PASO ingresará en los próximos días en instancias decisivas y la contienda será "palo y palo", como se suele comentar en política, hasta la jornada de votación. En este contexto, algunas encuestas muestran un repunte de Rodríguez Larreta en la interna de JxC con Bullrich, en especial luego de haber recibido un espaldarazo con el resultado de las primarias en Santa Fe.

El triunfo de Maximiliano Pullaro sobre Carolina Losada, de perfil más combativo, generó "buenas sensaciones" en filas del larretismo, después de que se evaluara incluso la posibilidad de retocar la estrategia discursiva del jefe de Gobierno porteño semanas atrás, cuando Bullrich parecía disfrutar de un "veranito" en mediciones sobre intención de voto con su postura más apegada a la confrontación. "Nos vamos a mantener por el mismo camino, insistiendo en la importancia del diálogo y de ampliar el espacio, porque estamos bien, estamos en una curva creciente. Y aparte vemos que la agresividad no prospera", dijo a NA una fuente vinculada a las "palomas" de JxC.

Además, indicó que Rodríguez Larreta le propuso a Bullrich compartir búnker el próximo domingo 13 de agosto, en Costa Salguero quizá, para tomarse una foto conjunta al término de la votación y ofrecer así un gesto de unidad, pero los "halcones" de la alianza opositora dudan de que ambas parcialidades puedan, de momento, convivir de manera pacífica bajo un mismo techo. Es decir, por ahora, el alcalde porteño y la ex ministra aguardarían por separado el veredicto de las urnas.

Tanto Rodríguez Larreta como Bullrich intensificaron en los últimos días sus recorridas de campaña, mientras Milei echó a rodar el llamado "Tour de la libertad" montado en un ómnibus pintado de color azul y ploteado con su imagen y el precandidato presidencial de UxP Sergio Massa lanzó una "gira federal" que lo llevará a distintas provincias, en busca de fidelizar el voto peronista del interior.

Massa rumbeó para el noroeste del país después de haberle asestado un golpe a la mandíbula a su ex aliado en Tigre Julio Zamora, a quien la esposa del ministro de Economía, Malena Galmarini, pretende desbancar en las próximas elecciones. En los últimos días, la Cámara Nacional Electoral (CNE) otorgó luz verde a un pedido del Frente Renovador para impedirle al intendente de ese municipio competir por la reelección pegado a la boleta presidencial de su principal "enemigo" político.



MASSA LANZA PROMESAS

DE TINTE ECONÓMICO

Y hablando de imagen, quien se sigue esforzando para hacer equilibrio entre su rol de ministro de Economía y su desempeño como precandidato de UxP es Massa, que mordió la banquina apenas largó con su "gira federal" al remarcar: "Voy a ser el presidente que derrote a la inflación y que defenderá el salario". Qué difícil resulta para el líder del Frente Renovador lanzar promesas de campaña de tinte económico, sobre todo en momentos en los que algunas consultoras privadas anticipan que la variación mensual del costo de vida podría ubicarse nuevamente por encima del 7 por ciento en julio.

Ahora bien, por qué Massa promete terminar con la inflación cuando sea presidente si no lo puede hacer como ministro de Economía. Nadie en el peronismo lo puede responder, pero evitan el tema.

Apenas restan dos semanas para las PASO y el proceso electoral argentino, mientras toma temperatura en estas latitudes, es seguido de cerca tanto en la región como por gobiernos de otras naciones del mundo, en este caso, por intermedio de sus representantes diplomáticos. En este sentido, según pudo averiguar NA consultando fuentes oficiales, la enorme mayoría de los 21 embajadores de la Unión Europea en Buenos Aires esperan un cambio de administración para este año aquí en el país y apenas dos observan en Massa a un "buen candidato".

"Massa juega con reglas que le imponen, no impone él las reglas", dijo una alta fuente diplomática extranjera consultada por esta agencia. "Nosotros tenemos la esperanza de que el próximo Gobierno en la Argentina tenga un perfil más liberal, como el que tenía el Gobierno de (Mauricio) Macri, y que se acaben las trabas económicas para la Unión Europea. Creemos que si gana Juntos por el Cambio va a ser más sencillo para nosotros hacer negocios con la Argentina", subrayó finalmente.