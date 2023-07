Jonathan Rea volvió a la victoria en Most

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) puso fin a su racha de 252 días y 23 carreras sin ganar en el Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike con una apuesta que le salió a la perfección.

El norirlandés empezó la Carrera 1 del Round Acerbis de la República Checa con neumáticos intermedios y no cambió a los slicks, volviendo al escalón más alto del podio en el Autodrom Most, donde estuvo acompañado por el turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon) y el italiano Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team).

El vigente campeón y líder de la actual temporada, el español Álvaro Bautista (Aruba.it Racing) tuvo un sábado complicado y con una estrategia desafortunada solo pudo arribar en el duodécimo lugar, aunque todavía mantiene una buena diferencia en el campeonato.

Rea logró seguir a los pilotos con neumáticos para lluvia en las primeras vueltas, mientras otros perdían bastante tiempo, incluido Razgatlioglu, quien después pudo recuperarse.

Ocho segundos separaron a los tres primeros a final de carrera. El piloto de Ulster se adjudicó su victoria número 119 y logró ganar al menos una carrera en 15 temporadas.

Razgatlioglu sumó su vigésimo primer podio del año y el el décimo noveno consecutivo, la cuarta racha más larga de la historia, que le permitió recortar a 54 puntos la distancia la distancia que lo separa de Bautista.

Carrera 1: 1° Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team); 2° Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon) a 4s007; 3° Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) a 7s939; 4° Scott Redding (ROKit BMR Motorrad) a 14s736; 5° Iker Lecuona (Team HRC) a 14s903 y 6° Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon) a 15s690.

Campeonato: Álvaro Bautista (Ducati) 395 puntos; Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 341; Jonathan Rea (Kawasaki) 226; Andrea Locatelli (Yamaka) 218; Axel Bassani (Ducati) 188 y Danilo Petrucci (Ducati) 133.



GANÓ BULEGA

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing) amplió su ventaja al frente del Campeonato del Mundo FIM Supersport con una imponente victoria en la Carrera 1 en el Autodrom Most, mientras que Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha) fue segundo tras una reñida batalla.

Esto significa que la ventaja de Bulega sobre Manzi se amplió a 46 puntos después de un duelo inicial en el Round Acerbis de la República Checa.

Carrera 1: 1° Nicolò Bulega (Aruba.it Racing); 2° Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha) a 1s856; 3° Bahattin Sofuoglu (MV Agusta Reparto Corse) a 3s795; 4° Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura) a 3s980; 5° Adrián Huertas (MTM Kawasaki) a 6s546 y Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) a 8s536.