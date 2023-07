Se reanuda el uso del BEG que beneficia a estudiantes, docentes y asistentes escolares

A partir de este lunes, luego del receso invernal, se reanudará el uso del Boleto Educativo Gratuito (BEG), el programa del gobierno provincial que beneficia a más de 315 mil usuarios entre estudiantes, docentes y asistentes escolares.

Para gestionar el boleto por primera vez, la inscripción está abierta todo el año. El trámite se realiza ingresando a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo; o bien se puede descargar la App Boleto Educativo en un dispositivo móvil.

Rober Benegui, director del programa puesto en marcha por la gestión del gobernador Omar Perotti, detalló que no existen requisitos ni limitaciones socieconómicas para gestionar el beneficio. Tampoco en materia de edad. “Incluye dos pasajes por día y en una misma familia puede haber varios beneficiarios”, recordó el funcionario.

El BEG fue una promesa de campaña del gobierno de Perotti y hoy es una realidad. "En el primer año de implementación se habían anotado 240 mil", dijo Benegui. Y agregó: “El gobernador siempre nos manifiesta el deseo de ser la provincia que tenga la mayor cantidad de alumnos que terminen la escuela secundaria, formados y preparados de la mejor manera, para decidir el ingreso al mundo laboral o seguir una carrera terciaria o universitaria”.

Además, sostuvo que “estamos orgullosos de la amplitud del programa porque no solo tiene como destinatarios a los estudiantes, sino que también hay un reconocimiento a la labor docente y de todos los trabajadores de la educación de la provincia, porque también ellos son beneficiarios del boleto”, expresó Benegui. Y concluyó: “Trabajamos todos los días para que el programa llegue a más usuarios, con el deseo que año a año el número de beneficiarios crezca; y que el BEG sea una política de estado".

El BEG tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares a los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación. A partir de su implementación, el costo completo del viaje lo cubre la provincia de Santa Fe. Los beneficiarios de esta política pública son alumnas y alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, y universitario; así como docentes y asistentes escolares.

El BEG debe entenderse también como elemento dinamizador de la economía local. El dinero que estudiantes, docentes y asistentes escolares ahorran en transporte se vuelca en el comercio y a partir de allí a toda la cadena productiva. Se estiman 8 mil millones de pesos que circulan en las economías locales.

Cabe aclarar que la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela implementan este beneficio para alumnos, alumnas, docentes, personal no docente y asistentes escolares. Son dos trámites diferentes y cada uno tiene su propia modalidad, uno se realiza desde la página web del Municipio y, el otro, desde la web del Gobierno provincial.

En este sentido, resulta necesario diferenciar el Boleto Educativo Gratuito de la ciudad de Rafaela del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia. El primero, que fue establecido a través de la Ordenanza N° 4.824 en el año 2017, permite viajar gratis a través del transporte urbano de pasajeros que depende de la Municipalidad. El segundo fue una decisión del gobernador Omar Perotti que se implementó para todas las localidades del territorio santafesino desde el año 2021 y permite utilizar empresas de corta y media distancia y servicios locales.

Ambos son políticas públicas que tienen como finalidad acompañar la educación y garantizar el acceso seguro a las instituciones educativas de la Provincia.