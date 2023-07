Boca superó 2-0 a Independiente

Boca le ganó a Independiente por 2 a 0 en el clásico disputado ayer en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la última fecha de la Liga Profesional.

Exequiel Zeballos abrió la cuenta en Avellaneda después de una excelente maniobra por izquierda de Frank Fabra.

Sergio Romero, más tarde, le atajó un penal a Martín Cauteruccio, previamente sancionado por Nicolás Ramírez por una mano de Darío Benedetto.

Por último, Nicolás Valentini terminaría sellando el 2-0 final de cabeza.

Boca terminó la LPF con 44 unidades y muy cerca de los puestos de clasificación a la Libertadores 2024 mientras que Independiente está 24° con tan solo 27 puntos.



OTROS RESULTADOS. Central Córdoba 0 - Atlético Tucumán 2, Sarmiento Junín 0 - Banfield 0. Al cierre de nuestra edición jugaban Tigre - San Lorenzo.

HOY. 15hs Lanús vs Barracas Central, 15hs Arsenal vs Colón, 17.30hs Gimnasia LP vs Platense, 17.30hs Huracán vs Vélez, 20hs Godoy Cruz vs Instituto.



PRINCIPALES POSICIONES. River 61, puntos; Talleres 50; San Lorenzo 46 (*), Estudiantes 45; Defensa 44; Boca 44; Lanús 42. (*) jugaba anoche.