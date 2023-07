9 de Julio empató sin goles ante Gimnasia y Tiro de Salta

9 de Julio igualó ayer sin goles ante Gimnasia y Tiro de Salta en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 23 de la zona D del torneo Federal A.



En un encuentro discreto, jugador en el estadio Coloso Germán Soltermam , el León fue el que tuvo las mejores intenciones pero no contó con la efectividad necesaria en las ocasiones que supo generar como para marcar diferencias en el tanteador. La visita, con varias ausencias para 'cuidar' el desgaste de viajes ante la llegada en la próxima el clásico, sigue firme en la cima de la tabla de posiciones y extiende el gran invicto.



Al conjunto Juliense le costó generar situaciones claras y con el correr de los minutos los dirigidos por Rubén Darío Forestello se fueron conformando con el punto y se defendieron para asegurar el cero en su arco.



Con el punto, los dirigidos por Maximiliano Barbero quedaron con 22 unidades y se mantienen en el penúltimo lugar de las posiciones, siendo Crucero del Norte el último con 21 tras el empate de ayer con Sol de América. Gimnasia sigue firme en lo más alto con 39.



EL RESTO DE LA FECHA 23



Boca Unidos de Corrientes 1 vs Juventud Antoniana 0, Sol de América 1 vs Crucero del Norte 1. Al cierre de nuestra edición jugaban Central Norte vs San Martín de Formosa.



LAS POSICIONES



Gimnasia y Tiro 39, puntos; Sarmiento 31; Boca Unidos 31; Sol de América 30; Centro Norte 28; Juventud Antoniana 24; San Martín 23; 9 de Julio 22; Crucero del Norte 21.



EL MIÉRCOLES, EN MISIONES



Luego del encuentro de ayer ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Coloso, 9 de Julio tendrá apenas unos pocos días de recuperación ya que se volverá a presentar el próximo miércoles 2 de agosto en Misiones, visitando a Crucero del Norte en uno de los juegos de la fecha 24 de la zona D del torneo Federal A.

El encuentro comenzará a las 15hs y será arbitrado por el cordobés Fabricio Llobet, quien estará acompañado por Christian Pascanas y Marcos Pascanas.



Los otros juegos:15.30hs Gimnasia y Tiro (Salta) – Central Norte (Salta), 16hs San Martín (Formosa) – Sarmiento (Resistencia), 22hs Juventud Antoniana – Sol de América



LAS FORMACIONES Y DATOS DEL PARTIDO



9 DE JULIO: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Mateo Gutiérrez; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. Suplentes: Joaquín Gómez, Matías Loboa, Jeremías Kruger, Agustín Burdesse. DT: Maximiliano Barbero.



GIMNASIA Y TIRO: Federico Abadía; Ivo Cháves, Ignacio Sanabria, Daniel Abello y Marcos Tallura; Adrián Toloza, Daniel Carrasco, Matías Birge y Rubén Villarreal; Fabricio Rojas y Ezequiel Cerica. Suplentes:Federico Cosentino, Jermías Rosales, Raúl Chamorro, Alvaro De Gaetani, Facundo Heredia, Gonzalo Tarifa. DT: Rubén Forestello.



Goles: no hubo.



Cambios ST: 10m Maximiliano Aguilar y Brian Peralta x López y Gutiérrez (9), 22m Agustín Araujo y Joel Martínez x Rojas y Cerica (GYT), 27m Wilson Ruíz Díaz y Augusto Baldasarre x Salcedo y Bravo (9), 42m Agustín Costamagna x Larrea (9), 46m Alejandro Frezzotti x Carrasco (GYT).



Amarillas: Facundo Centurión, Agustín Vera, Jonatan Bogado (9); Matías Birge (GYT).



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: César Ceballos.

Asistentes: Matías Balmaceda y María Belén Río.

Cuarto árbitro: Matías González.