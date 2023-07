El aviso desoído: la maravilla del teatro de papel en Rafaela

Ayer, en el marco del FTR, se estrenó con doble función el drama en teatro de papel, "El aviso desoído". Esta pieza de Marcelo Raúl Fagiano, Carlos Alberto Piñero, Gabriel Conti y Mayra Inés de Paco, llegó desde Río Cuarto, Córdoba, para hacer eco de este género que no es tan habitual de ver.

Sin embargo, hace siglos que el teatro en papel es parte de la historia; son varias las compañías teatrales que se encargan de mantenerlo vivo. En este caso, el Festival de Teatro de Rafaela tuvo la oportunidad de presentarlo en su grilla como una novedad.

El Aula C del Viejo Mercado estuvo casi a oscuras, tan solo iluminada por luces cálidas que enfocaban directo a una mesa con diferentes elementos. A la vista, había instrumentos de viento norteños, xilófonos de madera y también objetos. Desde un principio, el espectador se vio envuelto en una atmósfera especial, con olores particulares y una paleta de colores en tonos tierra elegida especialmente para la escena.

Ya ubicados en las gradas, se produjo un silencio que perduró hasta el final. Mayra Inés de Paco y Gabriel Conti se ubicaron en sus lugares. Vestían de negro, con sombreros del mismo color. Empezaron diciendo que "estos son amores, estos son avisos desoídos". Ambos expusieron una serie de maquetas sobre la mesa, maquetas de paisajes, de llanura, de árboles con hojas amarillentas y verdosas. Esas maquetas en papel fueron las que representaron la obra, el marco en donde el personaje principal, Antileo, se aventuró a lo incierto. Antileo -nombre de origen mapuche- fue quien atravesó los obstáculos más complejos en busca de su caballo, Overo. En en esa búsqueda incesante, Antileo se encontró a otros personajes de la historia, como una bruja, que casi como el oráculo de Delfos en Edipo rey, le advirtió el devenir de su peripecia. Así apareció Rosaluna, una vieja mujer con sus sentencias.

La obra se alimenta de múltiples culturas, creencias y mitos tanto de Argentina como de otros territorios latinoamericanos que cruzan el tiempo en la voz de relatos orales. Por ese motivo, durante los 45 minutos de duración, se pudieron escuchar diferentes refranes y dichos clásicos.

"El aviso desoído" utiliza elementos del teatro de títeres, del teatro de papel, luces que copian el efecto de las sombras chinescas y sonidos. Las maquetas se desdoblan, se abren, se cierran y parecen siempre esconder algún dibujo más.

Con suma delicadeza, los títeres de papel se mueven por el mundo para encontrarse con su destino. Quizás, Antileo necesitaba abrir los ojos y dejar la ingenuidad atrás. Quizás, Rosaluna merecía confiar, detener el tiempo, recuperar su vuelo.

Esto no sería posible sin la maestría de Gabriel Conti y Mayra Inés de Paco para manipular los objetos y hacer de eso, un arte maravilloso. Luego de un largo aplauso, ambos expresaron su gratitud por estar en la ciudad: "Nos enamoramos de Rafaela la primera vez que vinimos, hace 10 años, al Festival. Estamos agradecidos de volver a estar acá, de ser parte de esto que nos alegra tanto".

El público disfrutó de esta historia de amor entre innumerables Rosalunas y Antileos: seres atemporales que por momento son animalmente niños, que por otros son arrastrados por designios que no son más que códigos a romper.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

En escena: Mayra Inés de Paco y Gabriel Conti.

Dirección general: Carlos Alberto Piñero.

Dramaturgia: Raúl Marcelo Fagiano.

Ingeniería en papel: Gabriel Conti.

Diseño lumínico: Facundo Dominguez.

Diseño sonoro: Marcelo Frankel.

Fundamentación teórico conceptual: Laura Estela Fernández de la Serna.

Asistente de movimiento corporal: Sofía Piñero Gallo.