"La gente de Rafaela se puso la camiseta del Festival de Teatro"

Con 43 funciones programadas en la ciudad, la 18º edición del Festival de Teatro de Rafaela continúa desplegando su programación hasta hoy, domingo 30, con espectáculos y actividades especiales.

Se puede afirmar que su programación fue un éxito, con salas totalmente ocupadas y espacios públicos colmados de familias que disfrutaron de las vacaciones de invierno.

Hoy habrá dos espectáculos como "Ensalada Mágica", obra de comedia clown destinada para toda la familia, que se realizará a las 16:00 en la Plaza 25 de Mayo y el de cierre llamado “Un Poco Más”, a las 19:00, en el Cine Belgrano.

A lo largo de esta semana que fue plenamente teatral, muchas voces dieron su opinión al respecto. El intendente Luis Castellano reflexionó que, a lo largo de estos 18 años, "Rafaela se ha convertido en una ciudad de teatro. Es una transformación en base al festival. Hay personas que durante el año quizás no están muy vinculadas al teatro, pero al festival lo eligen".

Sobre esto, agregó: "Es un público muy fiel, que crece año a año con personas que vienen de otras localidades y se aloja aquí. Por eso, el festival es también posibilidad de trabajo y de crecimiento económico".

El primer mandatario local expresó por qué el municipio continúa con su organización, año tras año: "Porque lo pide la gente. Si el Festival no hubiera tenido la respuesta y el movimiento que genera, no lo hubiéramos continuado. Lo que lo sostiene es la continuidad en el tiempo, una política de Estado: significa mantener algo en el tiempo, planificarlo, ponerle equipo, presupuesto y que la gente lo pueda disfrutar y aprovechar".

"Esto es un ejemplo de cambio. Los procesos de cambio en las comunidades se dan cuando hay continuidad de políticas de Estado y esto es lo que produce el festival", agregó Castellano.

A su lugar, Gustavo Mondino, director artístico del Festival, manifestó: “Hablábamos con una de las chicas que componen un elenco, realmente quedaron impactadas con ver tanta cantidad de gente, ya sea en el cine, de parada, aplaudiendo, que por allí, en Buenos Aires, que es su lugar, no ven de esta manera”.

“Todos los artistas y los directores están muy contentos, quedan asombrados, es impactante ver cómo, en una comunidad no tan grande, un día de semana, después de la medianoche, las salas siguen llenas, la gente aplaudiendo de pie”, reflexionó.



LOS ARTISTAS, CONMOVIDOS

También comentó: “Tuve la experiencia de dialogar con artistas que me decían, conmovidos, es lunes y son las diez y media de la noche y las salas están llenas. Bueno, creo que eso es una de las magias de esta semana de festival, que se sostiene en el tiempo, en donde la gente de Rafaela se pone la camiseta del festival y siempre hablamos de este público que tal vez no es un público teatral que se sostiene durante el año, sino un público que se acerca a compartir y a vivir el evento”.



LA OPINIÓN DE UN DIRECTOR TEATRAL

“Nos han recibido hermosamente, el festival tiene un nivel de calidez y amorosidad que a nosotros los teatristas podemos decir que nos llena el alma. Rafaela es una ciudad preciosa y lo pone todo a disposición de estos días. Es nuestra primera vez aquí en el Festival de Rafaela y estamos, de verdad felices, contentísimos”, destacó Florencia Bendersky, directora de la obra “Limítrofe, La Pastora del Sol”.

Y continuó afirmando: "Habíamos escuchado que es buenísimo, que tiene mucha entrega de parte de la gente de acá y por lo menos yo nunca había estado y tenía muchas ganas de estar y está siendo una experiencia preciosa, muy cálida, muy amorosa”.

“Fue espectacular, en las dos funciones de ayer tuvimos un público hermoso, repletas las dos, super compenetrados con la obra, un aplauso divino las dos funciones. Fue muy emocionante, estábamos muy emocionados de la calidez del público”, remarcó.

“Para nosotros que venimos de Buenos Aires, que si bien estamos en un auge y es un gran momento para el teatro, no es un cotidiano esto. Y nos llevamos un mimo al alma y ganas de seguir haciendo teatro. ¿Y ganas de volver? Desde luego, todos los años, queremos ser habitués”, completó destacando la directora teatral.