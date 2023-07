Advierten por el peligro de una obra paralizada

Vecinos de los barrios Belgrano, Villa Rosas, Villa del Parque y del sector conocido como Villa Hipódromo manifestaron su "profunda preocupación" por los riesgos que presenta el tramo de la Ruta 70 ubicado frente al predio del Jockey Club donde se abandonó el ensanche de la carpeta asfáltica, que forma parte del proyecto Ruta provincial 70 - Ruta Segura.

"Hace más de un mes, quizás dos, que los operarios se fueron, dejaron todo a medio hacer. Se trabajó entre la traza de la Ruta y la ciclovía que avanza en forma paralela al predio del Jockey Club. El problema es que se extrajo tierra, por lo que hay un importante desnivel entre la calzada vieja y el tramo intervenido. Desde el Balneario hasta el ingreso al club se pudo efectuar una base de cemento, pero en el otro tramo hasta el Paseo del Este quedó solo la tierra y ahí hay una diferencia de más de 30 centímetros, donde además la señalización es muy precaria con tachos. La inseguridad que genera esa obra abandonada de esa manera es enorme. Dios no quiera que pase nada, aunque ya hubo incidentes que lamentar", expresó uno de los vecinos que planteó su malestar.

"No pueden paralizar una obra y dejar todo a medias. Una irresponsabilidad de la empresa a cargo de los trabajos y de los funcionarios responsables de Vialidad Provincial, pero eso se hace en un sector urbano de Rafaela, por eso llama la atención que de la Municipalidad nadie se haga cargo de esta situación. Queremos llamar la atención de este peligro", dijo por su parte una vecina, quien agregó que está "cansada de esperar, pensamos que era por unos pocos días, pero ahora no sabemos hasta cuando va a seguir todo así, es una vergüenza, ningún funcionario da la cara o al menos explique qué está pasando". "A nosotros los operarios nos informaron, cuando se estaban yendo, que la Provincia le debía plata a la empresa a cargo de la obra", agregó.

El proyecto Ruta provincial 70 - Ruta Segura contempla una inversión oficial superior a los 26.500 millones de pesos, según informó el Gobierno provincial en marzo pasado cuando el gobernador, Omar Perotti, recorrió un sector de la obra hacia el oeste de Rafaela. "Los trabajos tienen por objetivo mejorar la seguridad vial y las banquinas, a través de la construcción de carriles de sobrepaso; ampliar cuatro carriles en zonas urbanas; e incrementar la señalización", detallaron desde la Provincia.

En esa oportunidad, Perotti explicó que “la obra está dividida en tres frentes: la zona entre Bella Italia y Rafaela; la salida desde Santa Fe hacia aquí; y los trabajos en Esperanza, en la ruta a Franck y de Esperanza a Humboldt”, a la vez que había destacado que en ese momento exhibía “un nivel de avance importante” de más del 30%.

El proyecto de la obra tiene prevista la repavimentación completa de la traza; la ejecución de 12 carriles de sobrepaso; la ampliación de un carril por mano en los tramos urbanos de las localidades que cruza; y la realización de dos carriles de 2 kilómetros de largo sobre la ruta provincial N°6, desde la intersección con la ruta 70 hacia el sur.