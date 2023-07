Presentaron la Mesa 'Massa Presidente' para el centro norte de la Provincia

A dos semanas de las elecciones primarias nacionales que permitirá definir candidaturas a presidente y de listas a diputados nacionales, la campaña recién parece arrancar en la provincia de Santa Fe al menos para el peronismo integrado al frente Unión por la Patria (UXP). Este viernes se constituyeron las mesas "Massa Presidente" para el centro norte santafesino durante un acto efectuado por la mañana en la capital provincial y para el centro sur durante un encuentro realizado a la tarde en Rosario, ambos con muy buen participación de dirigentes de todas las tribus del PJ.

En la sede Solar de Mayo - Casa Sadop, el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, encabezó la presentación de la mesa para los departamentos del centro norte de Santa Fe que trabajarán en la campaña Sergio Massa Presidente, Agustín Rossi Vicepresidente. Se sumaron en el escenario central el senador y candidato a gobernador Marcelo Lewandowski, los integrantes de la lista de diputados nacionales y al Parlasur de Unión por la Patria encabezada por Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, María de los Ángeles Sacnun y Julián Vignati; la ministra de gobierno de Santa Fe Celia Arena y la vicegobernadora Alejandra Rodenas. También participó el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien estuvo acompañado por los presidentes comunales de Vila, Claudio Gramaglia, de Aldao, Hugo Michelini, y de Tacural, Adrián Sola, quien a su vez que es presidente del Consejo Ejecutivo del PJ departamental.

"Fue un acto muy importante, en el que la mayoría de los discursos giró en torno a la unidad, a la necesidad de trabajar juntos para recuperar la mística del justicialismo ante un escenario electoral provincial difícil después de las PASO y uno nacional en el que también hay complicaciones. Además se hizo hincapié que hay dos modelos en pugna muy distintos, el de la oposición vinculado al FMI que nos remite al 2001, y otro el del peronismo que apuesta a la producción y al trabajo", sostuvo Calvo en diálogo con LA OPINIÓN.

Asimismo, el legislador anticipó que en los próximos días visitarán Rafaela y la región los candidatos a diputados nacionales. "En nuestro departamento vamos a trabajar la campaña junto a los presidentes comunales de nuestro frente electoral", definió.

Katopodis no solo hizo referencia a los candidatos a presidente y diputados nacionales por Santa Fe de UXP sino también instó a trabajar con esfuerzo para que el peronismo santafesino pueda revertir el resultado de las PASO de hace dos semanas. "Tenemos los mejores compañeros y la mejor militancia para ganar en el país y en esta provincia", señaló con énfasis. "Volvamos a contagiarnos, a enamorarnos, las victorias se construyen con alegría. Tenemos que defender este modelo y proyecto de país productivo ante una derecha que solo habla de ajuste y desinversión", subrayó.

Mientras Arena pronosticó un triunfo del peronismo en la Provincia y en la Nación en las próximas elecciones bajo las consignas de "trabajar, gestionar y militar para transformar, militar y hacer", el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera instó a "volver a enamorar al pueblo santafesino con militancia, compromiso y territorio".

Durante el encuentro, diversos dirigentes del peronismo santafesino recobraron el entusiasmo pese a la derrota en las urnas dos semanas atrás en las PASO. "En Nación creen que la elección de Santa Fe no está perdida y así se lo hizo saber Massa a Lewandowski. Para eso se van a implementar una serie de medidas con el fin de fortalecer la campaña en todas las categorías provinciales", admitió un dirigente según publicó El Litoral.

"Tenemos que poner en marcha la gesta colectiva para que Sergio Massa sea el próximo presidente de las y los argentinos", aseguró por su parte Germán Martínez, en tanto que Florencia Carignano dijo que "la organización es la mejor herramienta para hacer política y nos tenemos que hacer cargo de representar a las grandes mayorías como siempre hizo el peronismo".

Lewandowski, otro de los oradores en el acto de Santa Fe -estuvo junto a su compañera de fórmula, la ministra de Infraestructura Silvina Frana-, destacó las coincidencias que tuvo con Sergio Massa en la reunión que mantuvieron el jueves respecto de "que pese a las dificultades y los errores que cometimos, no es volviendo al pasado como se van a resolver, sino apostando a una Argentina distinta y a una provincia que se pueda seguir construyendo productivamente, con inclusión y con desarrollo en cada uno de los territorios".

"El 13 de agosto es con la fórmula de los diputados que tenemos aquí, es con Sergio Massa, es con Agustín Rossi, es con todo el proyecto nacional, porque a Santa Fe por sí sola no la vamos a poder levantar si no tenemos un proyecto nacional que acompañe", remarcó Lewandowski.

"Acá la decisión es construir y seguir avanzando en el proyecto nacional y popular, a nivel nacional y a nivel provincial, con nuestros candidatos: con Marcelo Lewandowski, con Silvina Frana, para que sean gobernadores. Y con Sergio Massa presidente", dijo por su parte Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación y precandidato a diputado nacional.