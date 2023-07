Los Pumas cierran su participación en el rugby Championship ante Sudáfrica

El seleccionado argentino afrontará este sábado su último compromiso en el Rugby Championship 2023 cuando visite al actual campeón del mundo, Sudáfrica, en el estadio Emirates Airline Park de la ciudad de Johannesburgo. Los Pumas se enfrentarán a los Springboks desde las 12.05 de Argentina en busca de un buen cierre en la competencia, este año reducida -sólo tres fechas- por la disputa del Mundial Francia 2023. El rafaelino Pedro Rubiolo, jugador formado en CRAR, será uno de los relevos argentinos.

El partido en Sudáfrica adquiere una importancia extra como banco de pruebas porque se trata de uno de los tres que le restan al equipo albiceleste antes del debut en la Copa del Mundo frente a Inglaterra, el 9 de septiembre en Stade Vélodrome de Marsella.

El XV inicial será con: Gallo; Montoya (capitán), Gómez Kodela, Paulos, Lavanini, Matera, Grondona, González, Bazán Vélez, S. Carreras, Imhoff, Chocobares, Cinti, Carreras y Mallía. Suplentes: Ruiz, Tetaz Chaparro, Sclavi, Isa, Bertranou, Rubiolo, Albornoz y Moroni.

Después del juego de este sábado, Argentina volverá a jugar con Sudáfrica un test match amistoso el 5 de agosto en Vélez Sarsfield y luego afrontará otro frente a España, el 26 de agosto en Madrid.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika mostró dos caras a lo largo de este Championship: una muy deslucida en el estreno frente a Nueva Zelanda en Mendoza (12-41) y otra notoriamente mejorada para ganarle a los Wallabies en Sídney (34-31).

Los All Blacks, defensores del título, ocupan el primer puesto con 9 unidades y buscarán renovar la corona en su visita a Australia (último con 1) desde las 6.45. Los Springboks son segundos con 5 unidades y Los Pumas, terceros con 4

En Johannesburgo, el equipo argentino volverá a contar en la convocatoria con cinco jugadores que terminaron más tarde la temporada en Francia. Tres de ellos serán titulares (Juan Imhoff, Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares) y los otros dos estarán en el banco de suplentes (Facundo Isa y Joel Sclavi).

Chocobares jugará su primer partido en el ciclo Cheika ya que retorna después de perderse todo el año pasado por una lesión ligamentaria. Su último partido con Los Pumas fue ante Australia el 2 de octubre de 2021. El segunda línea Lucas Paulos y el medio scrum Lautaro Bazán Vélez completarán los cinco cambios que tendrá la formación argentina en relación al último partido.

Los que dejan el XV inicial son Matías Alemanno (lesionado), Gonzalo Bertranou, Rodrigo Isgró, Emiliano Boffelli y Jerónimo De la Fuente.



Sudáfrica ganó sus últimos seis exámenes ante Los Pumas después de la caída en agosto de 2018 en Mendoza.



FORMACIONES



Sudáfrica: Willie le Roux, Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse, Manie Libbok, Grant Williams, Duane Vermeulen (c), Pieter-Steph du Toit, Marco van Staden, Marvin Orie, Eben Etzebeth, Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff.



Suplentes: Bongi Mbonambi, Trevor Nyakane, Vincent Koch, RG Snyman, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Lukhanyo Am y Damian Willemse. Entrenador: Jacques Nienaber.



Argentina: Thomas Gallo; Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela, Lucas Paulos, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Grondona, Juan Martín González, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras, Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía.



Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Facundo Isa, Gonzalo Bertranou, Pedro Rubiolo, Tomás Albornoz y Matías Moroni. Entrenador: Michael Cheika.



Estadio: Ellis Park (Johannesburgo, Sudáfrica).

Hora: 12:05.

TV: ESPN y Star+.