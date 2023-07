Finalizó la misión de Santa Fe en la India

La misión institucional que la provincia realizó por India, que fue encabezada por el gobernador Omar Perotti, finalizó con éxito. En esta oportunidad la comitiva estuvo integrada por representantes del sector privado, como la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de Cereales de Rosario, y de universidades nacionales con sede en la Provincia, como la de Rafaela, la de Rosario y la del Litoral de la capital santafesina.

A modo de balance, la secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional, Julieta de San Felix, precisó que “llegamos al fin de la misión en India. Visitamos las ciudades de Nueva Delhi y de Bangalore, que es muy importante porque es el hacks tecnológico de la India hoy en día”.

Asimismo, precisó que “nos acompañan las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, y las tres universidades nacionales con sede en la provincia de Santa Fe, la de Rosario, la de Rafaela, y la UNL”.

Por último, San Felix destacó que “fruto de esta semana de trabajo, que ha sido muy profunda, nos llevamos una línea que nos va a encontrar al gobierno de la provincia de Santa Fe, al sector privado y a las universidades nacionales, articulando juntos políticas, líneas de acción y de cooperación internacional, que consoliden el vínculo que hoy ya tenemos con India, y que le den sustentabilidad a futuro”.

En tanto, la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, recordó que “la India que es uno de los principales destinos de exportación de nuestra provincia”, y precisó que “la importancia de esta misión está puesta en que buscamos la complementariedad, no solo fortalecer lo que ya estamos trabajando como provincia, que es la parte comercial, sino también ver de qué manera podemos ampliar y diversificar nuestras exportaciones”.

“La ciudad de Bangalore se caracteriza por tener un gran desarrollo tecnológico y donde están presentes grandes empresas de base tecnológica. Hicimos una visita por la empresa NASCOM que está muy vinculada a la industria donde todo su sector industrial tiene una presencia importante y es un desarrollador de nuevas habilidades, y nos hemos interiorizado en las posibilidades de intercambio y en cuáles son las nuevas demandas para el futuro”, finalizó González del Pino.



ASCÚA SUMA VÍNCULOS

PARA LA UNRAF

El rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa, destacó la importancia de la participación de las casas de estudios superiores en la misión institucional, académica, científica y tecnológica de la Provincia de Santa Fe en la India al afirmar que "fue importante para la estrategia de largo plazo".

"India es un continente en sí mismo. Hay una diferencia de 8:30 horas en el huso horario de ambos países. Esta misión institucional es una iniciativa excepcional del Gobierno de Santa Fe, con una agenda muy atractiva para las universidades nacionales con sede en la Provincia, como la UNL, la de Rosario y la de Rafaela pero también para entidades tan representativas de los sectores productivos como la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de Cereales de Rosario", sostuvo Ascúa el miércoles pasado en una entrevista con Radio El Espectador. "El objetivo es vincular los negocios, el comercio internacional y las posibilidades de inversión en nuevas empresas de base tecnológica. Por eso también participan de la comitiva que preside el gobernador Perotti funcionarios de áreas de ciencia, innovación y tecnología del Gobierno provincial", agregó.

Ascúa señaló que "los embajadores de India en Argentina y de Argentina en India han sido piezas clave para coordinar la agenda de actividades, que comenzó el viernes pasado 21 de julio mediante reuniones con autoridades de los ministerios de Agricultura y de Ciencia y Tecnología, también con empresas de un país como India que ha crecido enormemente en el sector de informática y ahora de inteligencia artificial". "El desarrollo tanto de las empresas como del sistema de fomento y de investigación son puntos relevantes en el crecimiento reciente de India", amplió.

El rector de la UNRaf indicó que "mantuvimos entrevistas con representantes de universidades, como la de Innovación y Tecnología de Nueva Delhi, también con la Universidad de Delhi y después viajamos hacia Bangalore, que es el centro neurálgico de software para el mundo, ahí nos reunimos con autoridades del Instituto de Investigación y Tecnología con quien nosotros en particular tenemos vinculación en marcha". En tal sentido, detalló que "con la UNRaf nos hemos adherido a un programa global de software abierto también con sede en esta ciudad, lo que nos da un plus para el desarrollo de nuestras carreras y nuestro programa de investigación en informática aplicada".

"En la India tienen un avanzado desarrollo en materia de videojuegos, realidad virtual, inteligencia artificial, nos hemos reunido con el emprendedor que en 2017 comenzó a trabajar con IA y que hoy tiene centros en distintos países, por eso nos pusimos a pensar como podemos cooperar desde Rafaela, es decir como nos podemos sumar a esta cadena global de valor en lo que hace a la inteligencia artificial, las perspectivas son interesantes".

Por último, Ascúa anticipó que "los próximos pasos serán ampliar los vínculos, como por ejemplo con la Universidad de Delhi, que tiene un centro de transferencia tecnológica al que llaman cluster, que es muy parecido a nuestro UNRaf Tec, salvando las distancias de tamaño". Y dijo que fue "una gran satisfacción que el gobernador Perotti nos haya invitado a participar de esta misión, en el marco del Programa de Financiamiento del Consejo Federal de Inversión (CFI), la organización que financia esta misión, a las universidades porque es una estrategia de largo plazo que es necesario tener y desarrollar".