Ben Hur goleó a Quilmes

Ben Hur derrotó 4-1 a Argentino Quilmes en el encuentro que anoche le dio continuidad a la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Los goles para la victoria del Lobo, en cancha de Ferro, fueron anotados por Ramiro Contrera (9m PT y 15m ST), Maximiliano Weisheim (22m PT) y Juan Bessone (22m ST). Para el Cervecero anotó Tomás Asteggiano (30m PT).

En Reserva fue empate 1 a 1.



Domingo 30/07: 13.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas; 15.30hs Brown de San Vicente vs Arg. de Humberto, Dep. Josefina vs Dep. Aldao; 16.00hs Dep. Ramona vs Arg. de Vila.



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 21, puntos; Ben Hur 17; 9 de Julio 17; Peñarol 15; Libertad 14; Ferrocarril del Estado 13; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Dep. Ramona 5; Unión 5; Dep. Aldao 5; Florida 5; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 3; Argentino Vila 0.