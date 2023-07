9 de Julio recibe a Gimnasia y Tiro

El primer encuentro en esta temporada 2023 del Federal A entre 9 de Julio y Gimnasia y Tiro fue con victoria 2-1 para el elenco rafaelino, en el Germán Soltermam; en el segundo cruce, se impuso el elenco salteño, de local, por 2-0. Este sábado volverán a verse las caras en el Coloso, por la fecha 23 de la zona D.

El encuentro comenzará a las 15.00hs y será arbitrado por César Ceballos.

El ‘León viene de perder 2-1 con San Martín de Formosa y buscará la recuperación como local, donde suma una importante racha de cinco juegos seguidos con victorias, más un empate. Los dirigidos por Maximiliano Barbero saben que no la tendrán fácil ante el líder del grupo.

En relación al equipo, el DT ‘Juliense’ sólo confirmó los convocados y el que podría reaparecer en el 11 titular es Agustín Vera, quien cumplió con la fecha de suspensión.

Los dirigidos por Rubén Darío Forestello, por su parte, vienen de ganarle 1-0 a Sol de América y acumulan una racha de 15 juegos sin caídas, con 8 victorias y 7 empates. En el año apenas perdió dos juegos, uno con 9 de Julio y el otro vs Boca Unidos de Corrientes.

Vale recordar que luego de enfrenar hoy a Gimnasia y Tiro, 9 de Julio visitará el próximo miércoles 2 de agosto a Crucero del Norte.



EL RESTO DE LA FECHA 23. HOY. 15.30hs Boca Unidos de Corrientes vs Juventud Antoniana, 15.55hs Sol de América vs Crucero del Norte, 21hs Central Norte vs San Martín de Formosa.



LAS POSICIONES. Gimnasia y Tiro 38, puntos; Sarmiento 31; Sol de América 29; Central Norte 28; Boca Unidos 28; Juventud Antoniana 24; San Martín 23; 9 de Julio 21; Crucero del Norte 20.



LAS POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL PARTIDO



9 DE JULIO: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



GIMNASIA Y TIRO: Federico Abadía; Ivo Cháves, Ignacio Sanabria, Daniel Abello y Marcos Tallura; Adrián Toloza, Daniel Carrasco, Walter Busse y Rubén Villarreal; Fabricio Rojas y Ezequiel Cerica. DT: Rubén Forestello.



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: César Ceballos.

Asistentes: Matías Balmaceda y María Belén Río.

Cuarto árbitro: Matías González.

Hora: 15.00