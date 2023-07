Massa estuvo en San Juan, La Rioja y hoy en Tucumán

SAN JUAN, 29 (Enviado especial de NA). - El ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, envió ayer un mensaje al interior y durante su paso por San Juan señaló que en su eventual gobierno no habrá "ningún pituquito de Buenos Aires" que les diga qué hacer.

En la jornada en la que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro visitó San Juan, La Rioja y llegó anoche a Tucumán, donde seguirá con sus actividades este sábado.

"A los sanjuaninos y los del interior, que son el motor del crecimiento, y como dijo el gobernador electo de Córdoba, ningún pituquito de Buenos Aires les va a decir lo que tienen que hacer", enfatizó Massa.

Con esa frase, el precandidato de Unión por la Patria también le hizo un guiño al gobernador electo cordobés, Martín Llaryora, quien utilizó esas palabras el domingo pasado tras la victoria del schiaretismo en la capital cordobesa.

Además, el postulante del oficialismo aseguró que en una nueva gestión se tiene que garantizar "el poder adquisitivo de los jubilados, la educación pública y las Becas Progresar".

"Vengo a comprometerme y decirles que voy a ser el presidente que derrote a la inflación, que voy a defender el trabajo", enfatizó Massa, al encabezar un acto en el Estadio UPCN San Juan Voley Lateral en la Ruta 40.

Junto al mandatario local, Sergio Uñac, el precandidato presidencial aseguró que quiere sanjuaninos en su Gabinete.

"Hay que demostrar que el peronismo de San Juan está vivo para la batalla del 13 de agosto (PASO), porque quiero sanjuaninos en mi gobierno participando de las decisiones", dijo con la mirada puesta en Uñac, quien no pudo ser candidato a la reelección y luego su hermano Rubén Uñac perdió en los comicios.

En ese sentido, elogió la gestión del gobernador local y resaltó que "San Juan duplicó las exportaciones mineras y para el año que viene volverá a hacerlo con proyectos de oro y cobre".

"La Justicia les hizo trampa a los sanjuaninos, por eso vayan a buscar el triunfo en agosto y en octubre, les pido el último esfuerzo porque voy a ser el presidente que derrote la inflación", recalcó Massa, acompañado por su compañero de fórmula, Agustín Rossi.

En el marco de su gira, el titular del Palacio de Hacienda también recorrió el dique El Tambolar, un proyecto que asegura agua y energía para la provincia.

El dique está emplazado sobre el Río San Juan, 18,80 kilómetros aguas arriba de la presa Los Caracoles y tendrá múltiples beneficios para la provincia.

Producirá energía eléctrica limpia y renovable que ingresará al Sistema Interconectado Provincial, permitiendo una mejor autonomía energética.

A la vez, ampliará la superficie cultivada, además de mejorar la productividad de los terrenos actualmente en producción y su rendimiento, a través de su agua almacenada.



EN LA RIOJA

El precandidato presidencial de Unión por la Patria viajó luego a La Rioja, donde encabezó otro acto junto al gobernador Ricardo Quintela y pidió que el 13 de agosto "el pasado no vuelva a la Argentina".

Allí también estuvo Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, en un acto donde Massa apuntó duro a la gestión de Cambiemos por la deuda con el FMI.

"Nos dejaron con un ancla de USD 45.000 millones de deuda, con 33.000 pymes menos, con 250.000 empleos menos, con la deuda en pesos defaulteada, con los jubilados sin programa de medicamentos, y ahora nos quieren dar clases de cómo gobernar", enfatizó.

Y agregó: "Enfrentamos la pandemia, la guerra y la peor sequía de la historia, y aquí estamos de pie para construir el futuro de nuestra Patria".

Por la noche arribó a Tucumán, donde hoy volver a tener actividades junto al gobernador Juan Manzur, y el vice y mandatario electo, Osvaldo Jaldo.