“El modelo Rafaela” en la Universidad Austral

La “Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela” (ACPUR) fue presentada como un caso modelo de organización de emprendedores rurales cuyos establecimientos están próximos a áreas pobladas: “Urban-Rural Clash: Caso de regulación de fitosanitarios en Rafaela. Donde lo urbano y lo rural se encuentran” en el marco de un encuentro realizado el 13 de julio pasado en el marco de la Maestría de Agronegocios de la Universidad Austral de la ciudad de Rosario.

La organización de los productores se gestó con la finalidad de expresarse con acciones y estrategias no confrontativas hacia ningún actor de la sociedad, atendiendo al tratamiento proactivo sobre temáticas como la línea agronómica. La lectura sobre una falta de conocimiento de la realidad productiva por la mayor parte de la población urbana y dirigencial, y la manera de articular respuestas educativas y aclaratorias hacia ella, sirvieron de modelo para que los alumnos de la Maestría de Agronegocios identifiquen estrategias orientadas a abordar problemas complejos, ya sea de índole productivo, social, económico o cultural, en el que no se vislumbra la construcción de acuerdos que hagan factible “el contrato social”.

Los Productores Unidos de Rafaela ya habían sido convocados, en agosto del 2022, para exponer sus experiencias en el Predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. En aquella oportunidad difundieron sus acciones de integración ante dirigentes y productores rurales del país, complementando la comunicación de su quehacer a través de sus perfiles en redes sociales (Instagram, Facebook y YouTube).

En una sociedad como la de Rafaela, en la que el agro forma parte de la cultura y de la idiosincrasia de esta ciudad, no se advierten grietas ni rechazos hacia la actividad de los productores. Por el contrario sí se manifiestan preconceptos distorsionados a nivel nacional sobre el sector y sus actividades, lo que genera un ejercicio de problematización y cuestionamiento colectivo. Esto no ocurren en la realidad local, y el “Modelo Rafaela” de integración en pos de soluciones comunes así lo demuestra y sirve de ejemplo para otras comunidades.

Cuando ciertos grupos avanzan con mensajes negativos, generando inquietud y pretendiendo acrecentar la percepción de un riesgo para la población, los productores responden con información basada en la ciencia y tecnología de la más alta jerarquía y credibilidad científica, con el fin de que la sociedad tenga herramientas para comprender el tema, demostrándole la realidad de Rafaela: 20 años cumpliendo la ordenanza de fitosanitarios, sin ningún caso que pueda originar preocupación a la comunidad.

En este contexto, los productores del periurbano consolidaron su actividad como actor del debate de la nueva ordenanza sobre fitosanitarios que se discutió en el 2021 en el Concejo Municipal de Rafaela.

Los Productores Unidos de Rafaela, continúan trabajando cada vez más unidos para la resolución de los problemas y mostrando lo mejor de la realidad campo-ciudad, con la posibilidad de seguir creciendo en el diálogo de lo urbano-rural. “El Modelo Rafaela” no es de un sector sino un sello que enorgullece a todos los rincones del distrito y su área metropolitana.