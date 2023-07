Mamá de Cecilia fue hostigada por militantes de Sena

RESISTENCIA, 29 (NA). - Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, se enfrentó con manifestantes que la hostigaban y pedían la liberación de Emerenciano Sena, por lo que la Policía debió intervenir.

Sucedió en la mañana de este viernes frente a la fiscalía de Resistencia, Chaco, cuando cerca de 30 personas solicitaron la liberación del dirigente social y de Fabiana González. En el pedido de los manifestantes no se escucharon los nombres de César Sena y Marcela Acuña.

Justo cuando sucedía la protesta, con banderas y carteles a favor de Emerenciano, Romero iba hasta la fiscalía junto a su abogado Juan Arregin para denunciar al dirigente por incitación a cometer delitos.

Al grito de "¡Libertad, libertad!" la agrupación se concentró en la fiscalía y fue en ese momento cuando la mamá de Cecilia les respondió: "No les tengo miedo. Qué más me pueden hacer, si me mataron a mi hija".

El tenso cruce duró al menos 15 minutos y la policía debió intervenir para que no haya disturbios.

La marcha se relaciona al pedido del propio Emerenciano que instó a los militantes a que refuercen la visibilización de su inocencia a días de que se den a conocer los argumentos de oposición de las prisiones preventivas impuestas por el Equipo Fiscal.



ABREN OTRA CAUSA

CONTRA SENA

En relación a lo anterior, Emerenciano Sena afrontará una nueva causa penal a raíz de filtrarse una conversación telefónica que mantuvo desde la comisaría 3ra. de Resistencia, donde está detenido acusado de ser coautor del crimen de Cecilia Strzyzowski, con algunos de los militantes en donde los incita a pedir por su libertad.

"Al que no le gusta la palabra Emerenciano en todos lados no entra en el barrio. No me importa si es del Gobierno o de donde sea, díganle a la gente que, si no le gustan las palabras ´libertad a Emerenciano´ deje su auto en la avenida (afuera del barrio) porque sino con las palas vamos a romperles el vidrio", se escuchó de boca de Emerenciano, según el audio que presentó la querella en la fiscalía.

"El que pinte libertad a Emerenciano en su muro es el que está con nosotros, y el que no se anima o no quiere, ya sabemos que no está de nuestro lado", amenazó.

A raíz de este audio filtrado, la querella pidió la incomunicación del líder piquetero pero la misma fue rechazada por la fiscalía de Resistencia.

A cambio, ordenó la fiscalía remitir a sorteo las constancias de la denuncia hecha por la querella y la formación de una nueva causa penal por el posible delito de intimidación pública cometido por Emerenciano Sena.

La incitación del líder piquetero se da en coincidencia en que gente de su movimiento marchó este viernes a la fiscalía y tuvo un encontronazo con Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, como se informó párrafos atrás.

La próxima semana habrá dos audiencias fijadas por el juez Héctor Sandoval, miércoles y jueves, donde definirá si mantiene o no las preventivas impuestas por los fiscales sobre Emerenciano Sena y su mujer Marcela Acuña, ambos detenidos junto a su hijo César, por el crimen de Cecilia Strzyzowski.



NO SE PUDO HACER

EL ESTUDIO DE ADN

Los huesos hallados en el río Tragadero están "demasiado quemados" y no se pudo hacer el estudio de ADN, según confirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Fue el propio Ministerio Público Fiscal de Chaco que informó que los restos óseos hallados en el río Tragadero "no tiene suficiente ADN" por lo que no es posible saber si pertenecen o no a la joven desaparecida hace casi dos meses en la ciudad de Resistencia.

"La conclusión de los análisis genéticos, es la imposibilidad de obtener resultados de ADN de las muestras óseas y dentales estudiadas, ello teniendo presente que dichos elementos se encontraban en estado de carbonización a calcinados, condición que afecta severamente la conservación de la piezas y limita la posibilidad de extracción de ADN de calidad", señala el informe del Laboratorio de Genética Forense, del Equipo Argentino de Antropología Forense, ubicado en la ciudad de Córdoba.

A pesar de que confirmaron que son restos humanos, no se pudo constatar a quienes pertenecen.