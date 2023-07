Meprolsafe rechazó medidas económicas del dólar maíz

La Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) se sumó a la larga lista de entidades que representan a distintos sectores de la industria, el comercio, la producción y los servicios en rechazar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional esta semana en el marco de la crisis de reservas que sufre el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Con sede en Rafaela, Meprolsafe firmó un documento junto a Sociedad Rural de Rosario, la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos y la Federación Porcina Argentina en el que advierten que los productos "que habitualmente ponemos a disposición de los procesadores sufrirán en pocos días un importante incremento" y que incluso los establecimientos del sector pueden cerrar o bien reducir su nivel de actividad lo que podría afectar el empleo.

"Ante las medidas económicas que ha tomado el Gobierno nacional, vinculadas a la producción primaria, las entidades abajo firmantes quieren anticipar y alertar a los consumidores en general y a los trabajadores en particular, los impactos negativos que las mismas generarán. En primer lugar, manifestamos, que no faltarán en las góndolas los productos que habitualmente se consumen, pollo, huevos, carne bovina y porcina, leche, polenta y otros derivados, excepto que nos organicemos, en tanto el Gobierno nacional continúe tomando medidas como las que viene reiterando desde hace 12 meses y volvamos a otra 125 donde entonces, los mismos no llegarán a la mesa de los argentinos", señala el comunicado de Meprolsafe y el resto de las entidades firmantes.

"En pocos días los productos que habitualmente ponemos a disposición de los procesadores, sufrirán un importante incremento que hará más difícil la compra diaria de los mismos, derivados exclusivamente por las medidas llevadas adelante por el Gobierno nacional", sostiene a modo de anticipo.

Asimismo, expresó que "los incrementos de costos que se producen, inducen directamente a que los pequeños y medianos productores, con el fin de preservar la existencia de nuestras empresas, disminuyamos la producción, ajustemos los egresos y consecuentemente le diremos a muchos de nuestros empleados, colaboradores, etc., que cesen en sus funciones hasta tanto se normalice la relación ingresos - egresos". En este sentido, agregó que "esta situación, es por nosotros considerada como no deseada, ya que, por el trato diario, trabajo en equipo y cercanía, ya forman parte de nuestras familias".

Más adelante, el documento afirma que "por venir de una extrema sequía y con empresas débiles, somos conscientes de que muchos colegas cesarán en sus actividades, como lo muestran las estadísticas, acelerando lo que estamos viendo y viviendo, la concentración de las distintas actividades en pocas manos y numerosas familias que emigran del sector rural a las periferias de las ciudades en busca de otros horizontes, pero generando el incremento de las personas con necesidades básicas insatisfechas".

Las entidades argumentan "no entender que el Gobierno nacional, teniendo otra forma de obtener los dólares tan necesarios para el funcionamiento normal del país, incurra en los últimos 12 meses, en el 4to. error (Soja Versión I, II y III) y ahora maíz, más otros adicionales, y genere los desequilibrios intra cadenas, que luego intenta subsanar con el otorgamiento de compensaciones que demoran cuatro, cinco o seis meses para su acreditación con índices inflacionarios enormes que absorben el beneficio que intentan compensar".

Finalmente, para graficar esta situación dramática para economías regionales, recurre a una definición tan simple como contundente: "El Gobierno primero te quiebra las piernas y luego te da muletas para que puedas caminar".