Robaron y hallaron una bicicleta, cables y garrafas

En horas de la madrugada de ayer, personal de Subcomisaría 1ª fue comisionado por la central de Emergencias 911 a un domicilio de calle Padre Corti al 1100 –barrio Mora-, donde se produjo la sustracción de una bicicleta, no encontrándose persona alguna en la morada en cuestión.

Por segunda vez, la operadora del 911, los comisionó a intersección de calles Corti y Joaquín V. González –a unas cuatro cuadras del anterior-, donde se encontraría la víctima del robo esperando el arribo de los uniformados.

En el lugar, los numerarios se entrevistaron con un hombre de 38 años quien manifestó que se encontraba en su casa descansando, cuando escuchó ruidos y al salir, vio a un sujeto que saltaba la reja del patio delantero y le robaba una bicicleta marca SLP.

En ese momento, comenzó a perseguirlo, no logrando detenerlo, y observando que el sujeto se metió con la bicicleta en un campo, donde lo perdió de vista.

Tras lo dicho, personal policial realizó una amplia recorrida por el campo mencionado, arrojando resultado positivo en cuanto a la presencia de la bicicleta y no así para con el individuo en cuestión.

Se procedió por lo tanto, al formal secuestro y traslado de la bicicleta a sede policial, donde se efectuó el reconocimiento y entrega de la bicicleta a la víctima.



ABANDONÓ UNA BOLSA

CON CABLES EN UN TECHO

Personal de Comando Radioeléctrico fue comisionado por la central de Emergencias 911 a calle San Martín al 500 aproximadamente por una persona que habría bajado de los techos, dejando una bolsa con cables.

Arribados al lugar se entrevistaron con una mujer de 31 años, quien le manifestó que tomó conocimiento por parte de un vecino, el cual habría visto a una persona bajar del techo y retirarse por calle Pasaje de las Artes.

Los uniformados procedieron al secuestro de una bolsa de cartón la cual contenía algunos cables. Se elevó lo actuado a Comisaría de la jurisdicción.



SECUESTRO DE

UNA GARRAFA

El jueves, personal de la Comisaría Nº 1 fue comisionado a calle Francia al 900, donde se entrevistaron con un hombre de 56 años, quien les manifestó que personas desconocidas habrían ingresado en su domicilio y se llevaron una garrafa de 15 kg.

En ese momento personal del Centro de Monitoreo dio conocimiento que habían visto a un sujeto ingresar con una garrafa en un domicilio de calle España al 3000.

Por tal motivo dieron aviso al fiscal en turno, quien ordenó una requisa domiciliaria en dicho inmueble, donde fueron atendidos por la propietaria, una mujer de 45 años, quien autorizó el ingreso a la vivienda.

Allí mismo, también se encontraba un joven de 26 años, quien manifestó frente a los testigos que habría comprado una garrafa de 15 kg a un sujeto desconocido. Al mismo se lo notificó por la causa de “encubrimiento” –ya que adquirió un producto de origen ilícito-, procediendo al secuestro de la garrafa y posterior traslado a sede policial.



OTRA GARRAFA

A las 14.30 de la víspera, en intersección de Av. Italia y calle Arias –barrio Mons. Zazpe-, agentes de la Guardia Urbana (GUR) observaron la presencia de un individuo en una bicicleta playera color roja llevando consigo una garrafa.

Al intentar entrevistarse con el mismo, este abandonó la garrafa en calle Arias al 1200 y se dio a la fuga por calle Destéfani hacia el norte.

Minutos después el Centro de Monitoreo observó que el sujeto se encontraba en intersección de Av. Gabriel Maggi y Destéfani; pero descartó la bicicleta y huyó corriendo por calle Muniagurria. Luego tomó por Av. Italia perdiéndose de vista.

Finalmente un móvil policial procedió al secuestro de la garrafa.