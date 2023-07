Se vivió a pleno la séptima jornada del FTR

Parece que los últimos días del festival se podrán disfrutar con un clima agradable. Ayer, la séptima jornada tuvo cuatro obras en escena, en diferentes horarios y espacios de la ciudad.

La tarde comenzó con El Aviador, una obra de teatro Clown que tuvo lugar en la plaza del barrio Ilolay. Allí, una gran cantidad de familias se hicieron presentes para aprovechar el sol y el clima cálido. Además, los niños se divirtieron a más no poder con la actuación de Damián Costa. Cabe destacar que para asistir a las obras infantiles al aire libre no se necesitan entradas. De forma estratégica, se repartieron las funciones en diferentes puntos de la ciudad, para que todos los vecinos tuvieran la posibilidad de acercarse.

Ya para las 19:00, en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación, se presentó Los Santos, una obra de teatro que también combina circo, género muy presente en este FTR, al igual que el de títeres y objetos.

Por la noche, a las 21:00, se llevó a cabo Lorca, el teatro bajo la arena. Esta comedia de Laura Paredes y Mariano Llinás se realizó en el Teatro Lasserre, única obra que accedió a esta locación.

Para finalizar la jornada, Conurbano, cotidiano llenó la sala del Centro Cultural La Máscara.



LOS SANTOS: OBRA SIN DIÁLOGOS, PERO CON GRAN DESTREZA FÍSICA

Este viernes, el Centro Recreativo Metropolitano La Estación recibió a un público expectante por ver Los Santos. Esta obra interpretada por Claudio Inferno y Eleazar Fanjul, marcó la diferencia con otras piezas del mismo género. Quizás por su minimalismo, quizás por el uso del circo como artilugio para hacer algo eficaz y exacto... Los Santos demuestra que con tan solo una mesa, dos sillas, y algunos objetos, se puede hacer más de lo que se piensa.

La escenografía era eso, una mesa. Arriba, alrededor y debajo estaban ellos, dos hombres, dos amantes que ante la ruina externa se unen, se aman y se desprecian. Ambos juegan con botellas llenas que, después de que se toman todo lo que había en ellas, se vacían. Ambos están en silencio, no se escucha ni una palabra, tan solo ruidos que salen de sus bocas como queriendo decir algo que no sale ni va a salir. No se necesita hablar cuando la interpretación lo expresa todo. Son los gestos, las miradas, las manos y los cuerpos lo que permite que el público capte a la perfección lo que sucede o lo que parece suceder.

El espectador, como en tantas obras del Festival de Teatro, es clave para la experiencia. Las risas y los aplausos aparentan ser parte de la obra. Los personajes utilizan todos los objetos a beneficio de la puesta en escena. Los vasos y las botellas se vuelven, por un momento, instrumentos. Se transforman, se usan para lo que no están hechos originalmente. Además, ambos realizan acrobacias, como por ejemplo pararse sobre botellas o caminar sobre ellas, como una forma de redoblar la apuesta. Hacen elaborados pasamanos de vasos y botellas, y logran que el público en tensión, expectante por lo que va a suceder, se ría al mismo tiempo.

El vestuario cuenta parte de la historia; desarreglados, usan delantal, camisetas manchadas, pollera de color oscuro... ellos también son la ruina, la desesperanza y, de a ratos, la fe oportuna.

Los Santos dialoga con el circo de manera meticulosa, como si estuvieran en cada detalle, en cada proeza acrobática. Esto no podría ser posible sin la dirección del danés Karl Stets.

Cabe destacar que fue creada y estrenada, en 2009, en Barcelona. Luego, la obra recorrió el mundo de la mano de sus dos intérpretes y llego a Rafaela para que la comunidad sea parte del viaje. Sin dudas, su camino seguirá a donde los lleve la corriente.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Intérpretes y autores: Claudio Inferno y Eleazar Fanjul.

Director: Karl Stets.

Técnica operadora: Irupé Vitali.

Producción y comunicación: Malén Meazza.