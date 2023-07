Max fue el más rápido, pero desde la pole largará Leclerc

El bicampeón mundial Max Verstappen obtuvo el mejor tiempo con su Red Bull en la prueba de clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, pero no será el piloto que largará primero en la carrera de este domingo.

Sí lo hará el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, que aprovechará una penalización aplicada al neerlandés por un recambio de la caja de velocidades. Más allá de eso, este sábado, desde las 11:30 (hora argentina) se desarrollará la carrera sprint, de 15 vueltas, cuya prueba de clasificación se hará un rato antes, a partir de las 07:00 (también de nuestro país), sin incidencia de la sanción a Max.

Verstappen dominó claramente en el circuito de Spa-Francorchamps, de 7.004 metros, con 1m46s168, a un promedio de 237,495 kilómetros por hora.

Sin embargo, el líder del mundial y ganador de nueve de las once carreras que se realizaron esta temporada fue castigado con un retraso de cinco posiciones y estará sexto el domingo en la grilla de partida del Gran Premio.

Leclerc, también veloz sobre el asfalto semihúmedo del trazado belga, heredó la pole, luego de quedar lejos de Max, a 820 milésimas, por lo que largará al frente, cuando se inicie la carrera principal de este fin de semana.

A su lado tendrá al mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, mientras que luego se ubicarán en la grilla el británico Lewis Hamilton, de Mercedes; el español Carlos Sainz, de Ferrari y el australiano Oscar Piastri, de McLaren.

Recién partirá desde el sexto lugar Verstappen, en tanto que completarán los 10 primeros lugares el inglés Lando Norris, de McLaren; su compatriota George Russell, de Mercedes; el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, los dos de Aston Martin.

"No es una mala clasificación para nosotros, especialmente en esas condiciones. Veremos cómo nos va. Seguimos muy lejos del tiempo de Max, pero no podíamos hacerlo mejor", describió Leclerc al finalizar la Q3.

"Sé que voy a perder posiciones en la parrilla, pero se trataba de sentirnos confiados. Sabemos que el auto está muy rápido. El año pasado sufrí una penalización mayor y aún así ganamos la carrera. Ese será el objetivo", reconoció a su turno Verstappen.

El neerlandés lidera el certamen con 281 puntos y una ventaja de 110 sobre su compañero Pérez, en tanto que luego se encolumnan Alonso con 139, Hamilton con 133, Russell con 90, Sainz con 87, Leclerc con 80; Norris con 60, Stroll con 60 y Ocon con 31.