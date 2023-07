Se acerca el final del Festival de Teatro 2023: hoy se podrán ver cuatro obras

Con gran expectativa y alegría, hoy se vivirá el anteúltimo día del Festival de Teatro, que en su desarrollo convocó a una gran cantidad de público, prensa local y también especializada.

Las obras que se podrán disfrutar en esta octava jornada son:



*15:00 - EL AVIADOR - Plaza del Nuevo Hospital

En su segunda función, esta obra de teatro Clown tiene una duración de 50 minutos y es para toda la familia. En caso de lluvia se realiza en el Anexo del Ctro. de Educación Física N° 19.

Un aviador, mimo y clown llega para cumplir su sueño: el de volar. Sin saber que este viaje lo llevará por grandes aventuras, descubrirá que no solo es un aviador sino que también puede terminar siendo un náufrago. Todo este mundo de situaciones que termina viviendo, lo lleva a darse cuenta de que la mejor manera de volar es la imaginación.



*16:00 - 18:00 - EL AVISO DESOÍDO - Aula C del C. C. del Viejo Mercado

Este drama de teatro de papel llega desde Río Cuarto. Tiene una duración de 45 minutos y es para toda la familia (a partir de los 10 años).

La obra se alimenta de múltiples culturas, creencias y mitos tanto de Argentina como de otros territorios latinoamericanos que cruzan el tiempo en la voz de relatos orales. Varios personajes la habitan: Antileo, un caballo overo y Rosaluna, una vieja mujer con sus sentencias.

Nos cuenta la historia de amor entre innumerables Rosalunas y Antileos: seres atemporales que por momento son animalmente niños, que por otros son arrastrados por designios que no son más que códigos a romper.



*19:00 - 21:00 - SHAMROCK - Centro Recreativo Metropolitano La Estación

Esta comedia de Brenda Howlin tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a un público adulto.

Esta comedia en verso, despojada de realismo, con una puesta en movimiento y mucho juego físico, retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de 1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos.

Empujados por la Gran Hambruna de la papa, entre 1845 y comienzos del 1900, miles de irlandeses abandonan sus tierras en busca de nuevos destinos.

La joven Mary es enviada a Buenos Aires por su familia, con el anhelo de darle un futuro mejor y para concretar el matrimonio arreglado con Dido, su novio irlandés ya instalado en la Argentina. Al llegar, descubre que su prometido la engaña con una argentina y que nada de lo planeado sucederá. Por primera vez, lejos de su amada Irlanda y en un país desconocido, Mary se pregunta si realmente quiere cumplir con los mandatos impuestos para las mujeres: casarse y tener hijos. Entonces, entre pasos de tango y scones, tiene una epifanía: “quiero ser independiente”. ¿Podrá lograrlo?



*21:00 - 23:00 - AIRE DE MONTAÑA - Centro Cultural La Máscara

Esta comedia dramática de Pilar Ruiz tiene una duración de 60 minutos y es apta para público adulto.

Lorena regresa a la ciudad que abandonó treinta años atrás. Su hijo, Tomás, la acompaña. Tocan timbre en la casa vecina, se reencuentra con Marina y Jorge.

Quizás, el reencuentro no es tan casual. La noche, el alcohol y los discos avanzan. El calor de los cuerpos se filtra en los recuerdos, las palabras se embriagan y todo comienza a ser una avalancha de sensaciones. Cada segundo adquiere la espesura de la eternidad. Esta noche el amor, el deseo, la vida y la muerte se contagian en cada mirada, cada brindis, cada risa, cada palabra, cada silencio, cada canción y cada foto.

Una obra que, en un entramado lleno de tensión dramática y humor, intenta traficar el amor como único gesto posible ante la certeza de la finitud.