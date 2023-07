Continúa abierta la convocatoria

Como ya se comentó en este medio, la Municipalidad de Rafaela convoca a escritores y escritoras de la ciudad a presentarse a la nueva edición del Concurso del Fondo Editorial Municipal (FEM), una de las distinciones más relevantes en el ámbito de las letras rafaelinas. En el marco del 40° aniversario de su creación, el concurso busca congregar obras inéditas de género libre que, de resultar ganadoras del 1° o 2° premio, pasarán a formar parte del catálogo editorial del FEM, publicadas al cuidado de la Secretaría de Cultura.



SOBRE EL CONCURSO

Las producciones literarias deberán ser inéditas y podrán pertenecer a distintos géneros literarios (novela, cuento, teatro, poesía, ensayo sobre temas literarios, filosóficos, económicos, sociales, educativos e históricos y/u otros), ya que, nuevamente, se mantendrá el género libre. Se recuerda que no podrán postularse en la Convocatoria 2023 escritores o escritoras que hayan obtenido un premio del Fondo Editorial Municipal en alguno de los dos años inmediatamente anteriores. En esta oportunidad, el plazo para el envío de obras se extenderá hasta el 25 de agosto del presente año, y el primer premio consistirá en la edición de la obra en formato libro con una tirada de 400 ejemplares, y el otorgamiento de la suma de $100.000 (pesos cien mil) para la persona ganadora. Mientras que el segundo premio, será una tirada de 200 ejemplares y la suma de $50.000 (pesos cincuenta mil).

Como todos los años, el jurado a cargo de la evaluación de los trabajos será designado a través de las secretarías de Cultura y Educación; con el asesoramiento eventual de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), que realiza un importante aporte para poder otorgar prestigio y transparencia al concurso. Además, todas las ediciones de las obras ganadoras se efectuarán bajo el especial cuidado de la Secretaría de Cultura, de acuerdo a las pautas de la línea editorial del FEM, procurando responder a los estándares de calidad y lineamientos identitarios que se vienen sosteniendo en las publicaciones de los últimos años.



BASES Y CONDICIONES

Quienes quieran participar pueden acceder a las bases y condiciones disponibles en la web oficial del Municipio, en la sección de la Secretaría de Educación de Rafaela: www.rafaela.gob.ar. La recepción de obras será vía web, al correo [email protected]. Cabe destacar que en la edición pasada se recibieron 20 trabajos inéditos, resultando ganadoras las siguientes obras: "No me sientan las mañanas", género poesía, correspondiente a Raúl Abeillé (primer premio); y la "Crueldad", género cuento, correspondiente a Javier Gervasoni (segundo premio). Finalmente, se recuerda que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, vienen trabajando arduamente en la promoción de este Fondo, que se constituye en una de las políticas culturales más arraigadas en el ámbito local. A través de la misma se vienen publicando textos de los principales referentes de las letras locales, y ampliando la red de distribución de ejemplares editados; incluyendo ferias, festivales, librerías y bibliotecas y la participación destacada de los autores en actividades de difusión de la literatura y la escritura programadas por el municipio.