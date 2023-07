Atlético visita a Quilmes en un cruce con mucha historia

Con la intención de sumar una victoria en el Centenario, quedarse con el cuarto lugar de las posiciones para no alejarse de los de arriba, Atlético de Rafaela visita este sábado a las 19.05hs a Quilmes, en el estadio Centenario, por la 24º fecha de la zona B de la Primera Nacional.

El partido, que tiene mote de especial al enfrentarse dos elencos protagonistas e históricos de la categoría, será controlado por Luis Lobo Media y televisado por Directv.

Con un empate, el equipo de Ezequiel Medrán no subirá ningún escalón en la tabla ni tampoco podrá ser superado por Riestra, que viene a tres unidades. El principal objetivo para la ‘Crema’ en esta temporada es pelear bien alto, en los puestos de privilegio, y es por ello que el juego se torna vital en el afán de sostenerse en los primeros planos y evitar que los que vienen de atrás y ‘tocando pito’ se acerquen en las colocaciones.

En cuanto al equipo, el entrenador Medrán tiene pensado repetir la misma formación inicial que viene de utilizar ante Gimnasia de Jujuy, donde se impuso 1 a 0. Y prácticamente los mismos que hicieron, por lejos, el mejor partido del año en condición de visitante ante Ferro. El único que no estará, por lesión, es Matías Olguín, quien ya no estuvo ante los jujeños.

La novedad pasa por el banco de relevos, con la salida del pibe Nicolás Varela, con rotura de ligamentos (ver aparte) y la inclusión de Agustín Bianciotti. El delantero exBen Hur tiene su primera convocatoria desde su arribo a barrio Alberdi.

Quilmes, por su parte, con 39 puntos viene de dos empates seguidos en 1: vs Brown de Adrogué y Estudiantes de Caseros. Para enfrentar a la Crema el DT Mario Sciacqua meterá mano en el equipo y serían tres las modificaciones. La vuelta de Julián Bonetto por Martín Río que llegó a las cinco amarillas, el ingreso de Federico Tévez por Martín García en la defensa y de Facundo Castro por Federico Anselo en ofensiva.



HISTORIAL. Atlético y Quilmes se enfrentaron en 49 oportunidades. La Crema ganó 17 y el Cervecero 12, empataron en 20. Ambos marcaron la mayor diferencia como local. Como visitante, el elenco rafaelino supo imponerse en 4 ocasiones, empataron 10 y Quilmes ganó las otras 9.



POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL ENCUENTRO



QUILMES: Milton Álvarez; Federico Tévez o Martín García, Gabriel Díaz, Renzo Giampaoli e Iván Erquiaga; Iván Ramírez, Mario Sanabria, Iván Colman y Julián Bonetto; Martín Giménez y Facundo Castro o Federico Anselmo. Suplentes: Esteban Glellel, Mario López, Agustín Bindella, García o Tévez, Joaquín Postigo, Carlo Lattanzio, Tomás Sandoval, Axel Batista y Anselmo o Castro. DT: Mario Sciacqua.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler. Suplentes: Mayco Bergia, Mauro Osores, Gastón Tellechea, Federico Torres, Thobías Arévalo, Facundo Soloa, Alex Luna, Gino Albertengo y Agustín Bianciotti. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Hugo Páez y Eric Grunman

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

Hora: 19.05

TV: Deportv / D Sports