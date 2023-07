Zelenski quiere una cumbre con países latinoamericanos

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, le propuso a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la organización de un encuentro con los líderes de los países latinoamericanos.

Así lo reveló el jefe de Estado ucraniano en una entrevista con Globo, de la que se hizo eco el sitio Ukirnform.

"América Latina es muy importante para mí, Brasil y otros países también. Me gustaría ir a Brasil y si recibo una invitación, iré", comentó el presidente ucraniano.

Según él, Lula podría actuar como líder regional y reunir a dirigentes de otros países de la región para escuchar el mensaje de Ucrania.

"Si logra reunir a otros líderes latinoamericanos, podemos reunirnos todos en Brasil o en otro lugar. También ayudará mucho a todo el mundo a lograr la paz. Y Ucrania será escuchada y apoyada por el continente", añadió Zelenski.

El mandatario de la nación en guerra dejó en claro su convicción de que el presidente de Brasil y la sociedad apoyan la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

"Necesitamos este apoyo", destacó el primer mandatario, luego de mantener una videoconferencia con su par brasileño, además de expresar su esperanza de que el gigante sudamericano pueda contribuir a la ampliación del acuerdo de granos del Mar Negro, del que Rusia se retiró recientemente.

Zelenski, finalmente protagonizó un sinceramiento: "No le voy a pedir a Lula que me dé armas. ¿Por qué? Sé que no me las dará".