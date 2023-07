Triunfos de 9 de Julio y Peñarol

En la noche del jueves tuvo continuidad la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que se había puesto en marcha el miércoles con la victoria del líder Sportivo Norte 1-0 ante Libertad.

Ayer, 9 de Julio visitó al Deportivo Tacural y le ganó 3-1 con goles de Augusto Baldasarre (32m PT), Diego Meza (7m ST) y Facundo Espíndola (43m ST). Para el local descontó Nahuel Schweda (11m ST). En el León se fue expulsado Molinari (35m ST). En Reserva se repitió el mismo resultado en favor del conjunto Juliense.

Por otro lado, Peñarol pisó fuerte en Sunchales al imponerse 2-0 ante Unión. Gustavo Mathier (34m PT) y Nicolás Peralta (39m ST) anotaron para el conjunto de Hugo Togni. En Reserva empataron 1 a 1.



SIGUE HOY

Viernes 28/07: 21hs (en cancha de Ferro) Ben Hur vs Arg. Quilmes (Fabio Rodríguez). Domingo 30/07: 13.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas; 15.30hs Brown de San Vicente vs Arg. de Humberto, Dep. Josefina vs Dep. Aldao; 16.00hs Dep. Ramona vs Arg. de Vila.



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 21, puntos; 9 de Julio 17; Peñarol 15; Ben Hur 14; Libertad 14; Ferrocarril del Estado 13; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Dep. Ramona 5; Unión 5; Dep. Aldao 5; Florida 5; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 3; Argentino Vila 0.