Le pagó $500 para que le cuide la bicicleta y se la robó

En la tarde de ayer, personal de la Subcomisaría 1ª que se encontraba de recorridas en la intersección de calles Moreno y 25 de Mayo, tomó conocimiento por parte de sus pares de la Comisaría 2ª , de la sustracción de una bicicleta desde un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad.

Al entrevistarse con la víctima, ésta manifestó haberla dejado al cuidado de un muchacho (del cual aportó el nombre) a quien le dio 500 pesos por el favor y cuando salió del local, no se encontraba más el joven ni la bicicleta.

Debido a eso los uniformados de la Subcomisaría 1ª , se dirigieron al domicilio del individuo en cuestión –que había sido identificado-, donde fueron atendidos por una mujer de 38 años, quien autorizó realizar una requisa domiciliaria, la cual arrojó resultados positivos en cuanto al birrodado sustraído momentos antes, pero no así para con el sujeto que la había sustraído.

Se procedió al secuestro del vehículo en cuestión, y se entabló comunicación con el Fiscal en turno, quien dispuso se remitan las actuaciones a la Comisaría 2ª y la posterior remisión de la bicicleta secuestrada.



ROBO EN CASA EN ZONA

RURAL DE LEHMANN

Personal de la Comisaría 14ª de Lehmann tomó conocimiento a raíz de un llamado telefónico en la tarde del miércoles, que en zona rural de Nueva Lehmann, dos personas habrían sustraído elementos y quien llamaba se encontraba persiguiéndolos con su camioneta.

Con la premura del caso, los uniformados se dirigieron al lugar indicado por quien estaba en la persecución y arribados observaron a un hombre de 75 años, que se encontraba con dos sujetos retenidos.

Los mismos cargaban una bolsa de arpillera conteniendo en su interior elementos varios, los que según dichos del presunto damnificado habrían sido sustraídos desde una casa deshabitada ubicada en zona rural que está a su cuidado.

Por tal motivo se procedió a la aprehensión de un joven de 20 años y al resguardo del otro sujeto, menor de edad, como así también se secuestró la bolsa con los elementos en su interior.

Se entabló comunicación con el Juzgado de Menores, desde donde ordenaron se le forme causa por el delito de robo en estado de libertad y posterior entrega del menor a su progenitora, y con respecto al otro individuo, el fiscal en turno dispuso la detención y luego el traslado a la Alcaidía local.



BICICLETA

ABANDONADA

En la mañana de ayer, efectivos de Comando Radioeléctrico fueron comisionados por la Central 911 a Bv. Lehmann al 1000 aproximadamente por el hallazgo de una bicicleta.

Arribados al lugar se encontraba personal de la GUR, quien manifestó que el Centro de Monitoreo dio aviso sobre que en la noche del miércoles, un individuo fue captado por las cámaras abandonando dicho birrodado en el lugar.

Se entabló comunicación con el Fiscal en turno, quien dispuso el secuestro del mismo, traslado y elevación a Comisaría 1ª por motivo de jurisdicción para averiguación de procedencia.



RECUPERAN

ACOPLADO ROBADO

En la jornada de ayer, personal del Destacamento 9º tomó conocimiento, en relación a un hecho ilícito sucedido días anteriores, que un acoplado sustraído podría encontrarse en una vivienda de calle Chaco de esta ciudad.

Por tal motivo los uniformados se constituyeron en esa finca, donde fueron atendidos por un joven de 19 años que no opuso reparo para que se realice la requisa domiciliaria, arrojando resultado positivo, procediendo así al secuestro de un acoplado de un eje de dos ruedas.



TENTATIVA DE ROBO

A las 20:50 del miércoles, se tuvo conocimiento sobre que una pareja estaría robando materiales de construcción, en el parque Balneario, detrás del local de un gimnasio ubicado en ese sector.

Al llegar un móvil policial, éste informó no haber dado con la pareja, pero que en el lugar había un matafuego y dos cubiertas de bicicleta abandonados, siendo el matafuego retirado por la Policía.