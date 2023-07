Reiteró: "Siempre me van a ver del lado de la unidad"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, presentó ayer sus propuestas para la industria nacional en Entre Ríos, donde reiteró que siempre va a estar "del lado de la unidad" del frente opositor.

Luego de varios días de fuertes críticas al plan económico de su rival interna Patricia Bullrich, el mandatario porteño afirmó que "nunca" cuestiona en términos personales a ninguna persona.

"No lo hago nunca ni lo voy a hacer, para mí la unidad es todo", enfatizó Rodríguez Larreta y agregó: "Siempre me van a ver del lado de la unidad".

Al ser consultado sobre cuánto tiempo demandará el cambio que propone para el país, el postulante presidencial del PRO sostuvo: "Nosotros vamos a trazar el rumbo el primer día, tenemos una lista de leyes que van a ir al Congreso el primer día, eso no puede esperar".

"Se necesitan personas que sepan, que ya lo hayan hecho, con experiencia. El rumbo, el plan, lo planteamos el primer día, después hay cosas que llevan tiempo", consideró Rodríguez Larreta, que en los últimos días se diferenció de Bullrich por decir que iba a levantar el cepo al dólar como primera medida en caso de asumir.

Rodríguez Larreta estuvo en Entre Ríos junto al postulante a gobernador de Juntos por el Cambio en esa provincia, Rogelio Frigerio, y a su compañero de fórmula, Gerardo Morales.

Entre las propuestas para el sector industrial, habló de reflotar el "consenso fiscal del 2017" y "eliminar gradualmente todas las retenciones de los industriales".

Además, cuestionó al kirchnerismo por "sumar 5.000 millones de dólares a la deuda" del país, a partir de lo que debe pagar al fondo buitre Burford tras la nacionalización de YPF.