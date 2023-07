Atlético de Rafaela y el once para visitar el sábado, 19.05, a Quilmes

Atlético de Rafaela transita sus últimos pasos antes de afrontar su próximo compromiso. No será uno más y con un ánimo auspicioso, tras las dos victorias al hilo que consiguió (Ferro y Gimnasia Jujuy) el plantel se prepara de la mejor forma para visitar este sábado a Quilmes.

El partido, válido a la fecha 24 de la zona B de la Primera Nacional comenzará a las 19.05, televisado por Directv, y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El entrenador Ezequiel Medrán se mostró conforme con lo realizado por su equipo en las últimas presentaciones y es por ello que, en principios, el 11 inicial no tendrá modificación alguna. Mauro Osores y Facundo Soloa deberán seguir aguardando desde afuera. Lo mismo para Alex Luna. Todos nombres que venían siendo titulares en la principal estructura albiceleste, y luego de la suspensión no recuperaron su lugar.

El rendimiento mostrado por sus reemplazos, pero principalmente por el equipo –en lo colectivo- obligan al DT a no tocar nada.

De esta forma, el probable para visitar mañana al ‘Cervecero’ sería con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar en la mañana de este viernes, lo hará en el predio Tito Bartomioli, y luego del entrenamiento el DT confirmará los convocados para viajar rumbo a Buenos Aires al medio día de hoy.



SE LESIONÓ VARELA

Si bien en el campamento celeste los ánimos son buenos y alentadores tras los últimos resultados conseguidos, no todo es color de rosas. En el reducido del martes, Nicolás Varela fue a trabar una pelota y debió dejar la cancha. Si bien en un primer momento no pareció tan grave, con el paso de las horas el dolor se incrementó y en Atlético de Rafaela temen lo peor. En las próximas horas, y al aguardo del resultado de los estudios realizados, se estaría anunciando el grado de lesión que sufrió el juvenil de 17 años, aunque todo apunta a una posible rotura de ligamentos.