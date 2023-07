Cibercrímenes: en la provincia hay entre 40 y 50 denuncias por mes

El jefe del departamento de Cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Rodrigo Alvarez, contó que en la provincia de Santa Fe hay aproximadamente unas 40 o 50 denuncias mensuales por cibercrímenes. Para no ser un número más de esta cifra, el experto brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta al momento de comprar por plataformas de comercio electrónico o usar las redes sociales, teniendo en cuenta el lamentable suceso del asesinato de Franco Demarchi ocurrido la semana pasada, donde el joven de 28 años proveniente de la localidad de Sancti Spiritu, (en el sur provincial) ha conmocionado a todo un pueblo y a la ciudadanía santafesina, al ser fue víctima de una estafa y emboscada. Llegó hasta la capital santafesina a comprar una moto que había visto e iniciado conversaciones a través de una reconocida plataforma de compraventa en redes sociales. Cuando llegó al punto de encuentro pactado, él y su amigo se toparon con tres personas quienes -a punta de pistola- les exigían que entregaran el dinero. Los delincuentes dispararon y terminaron con la vida de Demarchi.

El episodio es uno más de los numerosos casos de estafas vía redes sociales en las que incurre muchísima gente, lógica que no escapa a Santa Fe y que lamentablemente tiene en su haber casos fatales de víctimas emboscadas que confiaron ciegamente en la buena voluntad del supuesto vendedor. Y no se trata de una estafa, sino de personas que están dispuestas a todo; incluso a matar si es necesario.

"Generalmente las estafas online se basan en ingeniería social, esto quiere decir que el delincuente va manipulando al usuario, ganándose la confianza para de esta manera obtener información que lo beneficiará para llevar adelante su delito, estafa u alguna otra situación más violenta. Por lo general el cibercriminal trata de exponerse, aprovecha el anonimato de las redes sociales y la distancia, donde se permiten hacer operaciones e-commerce. Logran convencer a la víctima de hacer una cita, así no exponen una cuenta bancaria, así realiza el delito, la estafa, o tal vez un conjunto de estos", explicó sobre el modus operandi.

De acuerdo a lo publicado por UNO de Santa Fe, y respecto a las denuncias que les llegan, sostuvo que son difíciles de clasificar como ciberdelitos, ya que el término es "muy abarcativo" porque muchos de los delitos actualmente están atravesados por la tecnología. "Desde comienzo de año a la fecha, hasta mitad de año, estamos generando estadísticas y trabajando de la mano del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la Dirección de Cibercrimen y Ciberseguridad de la Nación. A nivel provincial tenemos aproximadamente unas 40 o 50 denuncias mensuales, pero esto hay que tomarlo con pinzas, teniendo en cuenta que muchas veces no se denuncia y otras veces no se interpreta como un ciberdelito, se lo designa a otro lugar y luego lo tenemos que rastrear para incluirlo en las estadísticas", reveló.



RECOMENDACIONES PARA

EVITAR CAER EN CIBERCRÍMENES

Operar sobre sitios seguros: "Sabemos que los más utilizados en Argentina son Mercado Libre y Mercado Pago, las cuales son seguras porque brindan seguridad de información, de las transacciones económicas. Y lo mismo ocurre con las plataformas que se dedican específicamente a la venta de productos, ya no se trata de compra y venta, como puede ser en Facebook y Marketplace. Allí el cibercriminal aprovecha para ofrecer algún producto que generalmente no existe y en algunos casos hacen transacciones por afuera de la plataforma".

No dar datos personales sensibles, como DNI, tarjetas de crédito, contraseñas, factores de autentificación: "Pueden llegar mensajes de segundo factor de autentificación queriendo validar el acceso a alguna cuenta. Mediante algún discurso ya armado convencen a la víctima de que es para validar algún dato y en realidad se está dando la llave de acceso a nuestras cuentas digitales, de redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias".

Perfiles falsos en redes sociales: "Si vamos a comprar en un sitio web específico tenemos que escribir nosotros mismos www.elnombredelcomercio.com.ar. No hacer clics en los links que nos llegan en una comunicación mediante plataformas como Facebook e Instagram. Allí suele haber muchos perfiles falsos que ofrecen algún producto, luego nos mandan algún link y cuando hacemos clic este puede llevar adjunto algún tipo de malware o virus troyano que puede llegar a complicarnos nuestros dispositivos y sacarnos más información de la que el delincuente tiene". Y añadió: "No comprar en perfiles que están creados en plataformas como Facebook e Instagram, donde suplantan la identidad de algún tipo de comercio. Muchos clientes disconformes suelen presentar sus quejas por la compra de algún producto en las redes sociales y los cibercriminales están al acecho para tomar esta información y así hacer perfiles falsos de la entidad en la cual el usuario se queja. Así le hacen creer que se están comunicando desde la empresa, plataforma, banco o servicio público".

Siempre dirigirse a los canales oficiales: "Estos siempre tienen la tilde azul en las redes sociales. Los correos electrónicos siempre tienen que ser @elnombredelbanco o @elnombredelaempresa". Nunca guardar tarjetas de crédito en sitios web: "Una vez que hacemos la transacción es muy común dejar la tarjeta cargada. Lo recomendable es que una vez que se hace el pago desvincularla, no compartir los números, fotos o el código de seguridad, todo eso hacerlo por mensaje de texto o mensaje instantáneo, ya que sino queda en la nube para siempre".

Proteger las cuentas: "Siempre con contraseñas seguras, activar los factores de autentificación".

No usar wifi público: "Puede haber un ataque a la red a la cual nos estamos conectando, nos pueden engañar con una red que se llame igual a la oficial".

Además, es importante asegurarse de recibir los comprobantes de pago o facturas electrónicos por correo. Además, leer siempre las medidas de seguridad y términos y condiciones de las políticas de recolección de datos donde se conectan.

"En caso de ser víctima de alguno de estos delitos lo recomendable siempre es guardar todo lo que tengamos como posible evidencia para la investigación, ya sean chats, audios, imágenes, transacciones, nombres. Acercarse a un Centro Territorial de Denuncia, una dependencia policial o vía online al sitio del MPA (www.mpa.santafe.gov.ar/iris)", manifestó jefe del departamento cibercrimen de la AIC.