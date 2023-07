Los resultados del escrutinio definitivo

Finalizó el último miércoles el escrutinio definitivo, el único que tiene validez jurídica, de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia de Santa Fe. Los departamentos Rosario y San Lorenzo eran los últimos que quedaban pendientes. El Tribunal Electoral de Santa Fe confirmó que habrá sólo cuatro listas de candidatos a la gobernación y seis en la categoría diputados.

El recuento definitivo confirmó que la participación de los santafesinos en los comicios fue baja. Según precisaron, votó el 62% del padrón definitivo. El número fue aún menor en el departamento Rosario, donde asistieron a las urnas el 59,57% de las personas habilitadas. Además, quedó ratificada la tendencia del escrutinio provisorio a favor del frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe. Entre los tres precandidatos a gobernador que compitieron en las primas sumaron 980.567 votos en total, la cifra más alta lograda en la provincia desde que se empezó a implementar el sistema PASO.



GOBERNACIÓN

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia serán quienes compitan en las generales por este espacio. El diputado de la UCR y ex ministro de Seguridad cosechó 506.277 votos (51.63% del total de la alianza) contra 334.517 de Carolina Losada (34.11%) y 139.773 de la socialista Mónica Fein (14.25%).

En tanto, los cuatro precandidatos del frente Juntos Avancemos (PJ y aliados) reunieron 434.352 sufragios. La diferencia que deberá remontar el peronismo es de 546.215. La fórmula será Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, quienes obtuvieron 279.164 votos (64.27% del total del frente). Detrás suyo se ubicaron Marcos Cleri con 63.855 votos (14.70%), Eduardo Toniolli con 48.413 votos (11.15%) y Leandro Busatto con 42.920 votos (9.88%).

El menú de candidatos a la gobernación se completa con el Frente de Izquierda y de Trabajadores, donde se impuso la candidata del Partido Obrero Carla Deiana y el partido Viva la Libertad, donde el aspirante a la Casa Gris será el rafaelino Edelvino Bodoira.



DIPUTADOS

Otro de los datos sobresalientes se dio en la categoría diputados, donde Clara García se impuso sobre José Corral y finalmente encabezará la lista de Unidos. Con estos resultados, la socialista consiguió nueve titulares de la lista, el ex intendente de Santa Fe ocho, el senador Dionisio Scarpin seis y el ex gobernador Antonio Bonfatti cinco. El frente opositor le sacó 91 mil votos al oficialismo, cuya lista será encabezada por Omar Perotti.

Al imponerse en la interna, el rafaelino obtuvo 17 de los 28 titulares de la lista a la Cámara baja santafesina. La vicegobernadora Alejandra Rodenas cuatro, Lucila De Ponti tres, Juan José Piedrabuena dos y Oscar "Cachi" Martínez dos. La gran sorpresa fue la elección de Amalia Granata, quien fue la segunda candidata con más votos, sólo superada por el gobernador.