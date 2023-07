Comienza la carrera por la casa gris y la presidencia de diputados

Desde Santa Fe. - Tras el escrutinio definitivo, los ahora candidatos de cada una de las seis categorías electivas de la Provincia, se ponen en marcha rumbo a las generales del 10 de septiembre. La puja por la gobernación en una Provincia sin reelección del Gobernador, estará entre Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski; mientras que el actual gobernador Omar Perotti irá por el triunfo en la categoría Diputados, cuya lista peronista (Juntos Avancemos) encabezará enfrentando nada menos que a la viuda de Miguel Lifschitz Clara García, que liderará el frente Unidos para cambiar Santa Fe.



UNA DISPUTA CASI PERSONAL

Por más que en sus discursos predique con ahínco que “hay que evitar que Perotti llegue a la presidencia de la Cámara de Diputados para que no ponga trabas a la gestión del nuevo gobierno”, finalmente la actual diputada socialista Clara García se dará el gusto de enfrentar en las urnas al mismísimo gobernador para “desagraviar” a su extinto esposo Miguel Lifschitz, por lo que la oposición toda – y ella en lo personal – consideraron una intolerable afrenta, cuando el 11 de diciembre del 2019 después de la jura ante la Asamblea Legislativa, el reluciente Gobernador Perotti relacionó con las mafias (para algunos de manera directa, para otros elípticamente) al saliente Miguel Lifschitz, que estaba a metro y medio ocupando la presidencia de la Cámara de Diputados.

Clara García encabezará la grilla de diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe que obtuvo el 33.66%, mientras que Omar Perotti liderará la lista Juntos Avancemos con el 25.9%, separándolos tan solo ocho puntos.



LOS QUE PELEARÁN POR LOS 28

De acuerdo con el sistema D´Hont mas Ley de Paridad, la fila de 28 constitucionales diputados de Unidos cobijará a 14 socialistas (9 del sector de García y 5 de Bonfatti); 8 del “pullarismo” y 6 de “Scarpín- Losada- Galdeano – PRO – Barletta”. En el peronismo (Juntos) Omar Perotti logró colar 16 diputados propios (en realidad 15 mas Miguel Rabbia) entre los 28 constitucionales, de los cuales 7 son funcionarios actuales del gobierno; mientras que la novedad la constituye el hecho de que el precandidato a vicepresidente de la Nación Agustín Rossi – por imperio del Sistema D`Hont mas Ley de Paridad - no tendrá representante, ya que la candidata a diputada del sector (La Corriente) Norma López finalmente quedó afuera.



LOS QUE PUGNARÁN

POR LA MINORÍA

Amalia Granata (180.653), Carlos del Frade (66.956), Juan Argañaraz (60.576) y Rubén Giustiniani (44.141) serán quienes pugnarán dentro de la minoría de 22 bancas, para conseguir la mayor cantidad de escaños.

Con los números del escrutinio definitivo, Granata estaría cerca de lograr la hazaña del 2019 en que sentó a 6 legisladores propios, mientras que el resto primero deberán superar un piso de casi 90 mil votos para sentar un legislador.



LA GOBERNACIÓN: TROFEO

COMPLICADO PARA EL PERONISMO

A diferencia de la categoría Diputados, donde Omar Perotti deberá remontar 8 puntos para ganar, Marcelo Lewandowski junto a su candidata a Vicegobernadora Silvina Frana, tiene la ciclópea faena de dar vueltas 33 puntos de “frente contra frente” si quiere sentarse en el Sillón del Brigadier (58.5% obtuvo Unidos contra 25.9% de Juntos).

Si bien Maximiliano Pullaro obtuvo 506.277 votos contra 279.164 de Marcelo Lewandowski, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe que lo lleva de candidato logró históricos 980.567 votos, contra 434.352 de Juntos Avancemos

También lograron superar las PASO y encaminarse rumbo a la gobernación Edelvino Bodoira (Viva la Libertad – Inspirar) y Carla Deiana (Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unir la Izquierda)



LOS VOTOS "SIN DUEÑO"

PARA EL 10 DE SEPTIEMBRE

Los 4 aspirantes a la gobernación y las 6 listas de diputados provinciales irán tras más de un millón de votos “mostrencos” (sin dueños), fruto de las listas que no pasaron el piso de las PASO (se cree más de 100 mil), sumados a lo que no fueron a votar el pasado 16 de julio (poco más de un millón de personas) y los volátiles votos en blanco (unos 163 mil). En la próxima entrega, nos ocuparemos de las estrategia para tal laudable cometido democrático de los ungidos por el voto popular el pasado 16 de julio: ganar o lograr la mayor cantidad de bancas parlamentarias el 10 de septiembre.