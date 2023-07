Preocupación antes del Gran Premio de Bélgica

El panorama comenzó a enrarecerse en la previa del Gran Premio de Bélgica y fue George Russell (Mercedes), que preside la Asociación de Pilotos quien encendió las alarmas.

"La FIA tiene que ser audaz con sus decisiones en lo que respecta a la seguridad, especialmente la visibilidad. Sabemos cuál era la situación hace dos años, no queremos que esté tan tenso como quizás lo estaba entonces", dijo el británico en la rueda de prensa habitual de los jueves en el circuito de Spa-Francorchamps.

Russell apeló a la acción de la Federación Internacional del Automóvil: "Todo el mundo quiere correr, pero cuando vas por esa recta a 320 kilómetros por hora y no puedes ver 50 metros delante de ti, habrá grandes incidentes. Tienen una gran responsabilidad este fin de semana", sentenció el piloto de 25 años.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cancelar la carrera, sostuvo que "obviamente, no es perfecto para nadie. Pero no queremos ver un gran incidente y para ello debemos mantener una comunicación permanente con la FIA" y agregó: "Las dos preguntas son si Spa es lo suficientemente seguro y luego si están dadas las condiciones".

Sin embargo, su compañero de equipo, Lewis Hamilton, no se mostró preocupado: "No es algo en lo que haya pensado. Creo que, como piloto, no es algo que realmente puedas dejar entrar en tu mente".

El séptuple campeón mundial dijo sentirse "confiado en lo que está haciendo la FIA! y subrayó que "no creo que estaríamos aquí si no pensaran que estaríamos a salvo".

Mientras tanto, Charles Leclerc, de Ferrari, reconoció que quisiera ver cambios en la pista para mejorar la seguridad. "Hay algunos cambios que podrían marcar la diferencia. En primer lugar, las paredes en la recta después de Eau Rouge, deberíamos tener un poco más de espacio a la izquierda y a la derecha", indicó el piloto monegasco.

"Si pierdes el control del auto, la forma en que lo haces en ese momento estás rebotando en las paredes y tienes muchas posibilidades de encontrarte en el camino. Esta es probablemente una variante que deberíamos considerar en el futuro”, concluyó.

Este viernes arrancará la acción en Spa-Francorchamps y el clima no es bueno. No solamente en las condiciones meteorológicas, sino también en el ambiente que ya está enrarecido y la tensión ya se siente en el circuito belga.

Todos cruzan los dedos para que no haya ningún incidente. Pero en la pista, en caso de que llueva, los pilotos deberán hacer su parte evitando los accidentes en un escenario en el que un golpe puede costar una vida.



EL CRONOGRAMA

Estos son los horarios de nuestro país para el Gran Premio de Bélgica:

Hoy viernes: a las 08:30 Entrenamiento y a las 12:00 Clasificación Carrera.

Mañana sábado: a las 07:30 Clasificación Sprint y a las 11:30 Carrera Sprint.

El domingo: a las 10:00 Carrera.