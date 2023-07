Pilotos en estado de tensión por una posible lluvia en Spa

Se viene un fin de semana lleno de tensión en la Fórmula 1. Se disputará el Gran Premio del Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, el más largo del calendario con sus siete kilómetros y ubicado en el bosque de las Ardenas.

Por sus características y por la lluvia que se anuncia, se espera el evento más peligroso hasta ahora de la temporada. El ambiente está espeso y algunos pilotos encendieron las alarmas.

Spa-Francorchamps fue inaugurado en 1920 y su trazado original tenía 14 kilómetros, atravesando rutas públicas, como suele pasar con el circuito de La Sarthe en las 24 Horas de Le Mans.

El 19 de junio de 1960, en el viejo escenario belga, dos pilotos se mataron en la misma carrera.

Chris Bristow tenía 22 años y solo participó de cinco competencias, dos de ellas sin puntos. Su accidente fue en la veloz curva Burnenville.

Dos vueltas después del choque de Bristow, su compatriota Alan Stacey tuvo su accidente en la misma zona. Tenía 26 años y hasta ese momento también había corrido solo cinco carreras.

En los años setenta el circuito se recortó por un tema de seguridad, pero su riesgo no bajó demasiado. De hecho la categoría pasó a correr en Zolder, donde en 1982 perdió la vida Gilles Villeneuve en las pruebas de clasificación.

Desde 1984 se corre nuevamente en Spa-Francorchamps (salvo 2003 y 2006, en los que no hubo Gran Premio de ese país).

Desde entonces, el legendario trazado se fue actualizando y mejorando con medidas de seguridad, pero hay un sector que le quita la respiración a todos, a los pilotos y a los espectadores, que son las veloces curvas de Eau Rouge y Raidillon, que son de izquierda y derecha en subida y con punto ciego al encarar la recta siguiente.

En ese sector perdieron la vida Anthoine Hubert (22 años), en 2019, y en la carrera de la Fórmula 2, este año, el neerlandés Dilano van't Hoff (18), en la competencia de la Fórmula Regional Europea, en una prueba bajo la lluvia que no debió realizarse.

Este jueves ya hubo precipitaciones y el pronóstico anuncia que seguirán el fin de semana. En 2021 la carrera tuvo apenas una vuelta y luego se canceló por las dificultades en la pista por la lluvia caída.

En la previa a la carrera belga, Pierre Gasly (Alpine) mandó invitaciones a todos los pilotos de la F1, F2 y F3 para rendirles homenajes a Hubert y Van't Hoff.

Los convocados fueron caminando hasta la zona de sus fatales accidentes y dejaron flores en una emotiva ceremonia.