La 18ª edición del Festival de Teatro lleva la magia del arte a los distintos rincones de Rafaela. Habiendo pasado la mitad de su programación, ya es un éxito, con salas totalmente ocupadas y espacios públicos colmados de familias que disfrutan de las vacaciones de invierno. Al respecto, el secretario de Cultura de la Municipalidad, Claudio Stepffer destacó “la utilización de espacios que no son tradicionalmente teatrales. Ver esos lugares llenos de teatro y de cultura es muy interesante y emocionante”.

También remarcó que “el Festival en las vacaciones es fundamental. Además, los costos de las entradas son accesibles, incluso hay muchas propuestas gratuitas. Durante las vacaciones, las personas tienen más tiempo para distraerse y el festival es una opción maravillosa”. En este sentido, es importante mencionar que además de las salas tradiciones, este año se incluyeron espacios la Universidad Nacional de Rafaela, el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” y la Escuela de Música.

El Festival se extenderá hasta el domingo, “con una lógica que implica tener funciones para toda la familia en el horario vespertino, en lugares cerrados o plazas, y las de público adulto a la noche. La función de cierre se desarrollará el domingo en el Cine Belgrano con una obra local”, indicó el funcionario.



PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Por otro lado, el intendente Luis Castellano comentó que, a lo largo de estos 18 años, “Rafaela se ha convertido en una ciudad de teatro. Es una transformación en base al festival. Hay personas que durante el año quizás no están muy vinculadas al teatro, pero al festival lo eligen”. Sobre esto, agregó: “Es un público muy fiel, que crece año a año con personas que vienen de otras localidades y se aloja aquí. Por eso, el festival es también posibilidad de trabajo y de crecimiento económico”.

El mandatario local expresó por qué el municipio continúa con su organización, año tras año: “Porque lo pide la gente. Si el Festival no hubiera tenido la respuesta y el movimiento que genera, no lo hubiéramos continuado. Lo que lo sostiene es la continuidad en el tiempo, una política de Estado: significa mantener algo en el tiempo, planificarlo, ponerle equipo, presupuesto y que la gente lo pueda disfrutar y aprovechar”. “Esto es un ejemplo de cambio. Los procesos de cambio en las comunidades se dan cuando hay continuidad de políticas de Estado y esto es lo que produce el festiva”, agregó Castellano.

Además, se refirió a los nuevos espacios que se sumaron a las locaciones de las obras: “Cuando había comenzado por primera vez el Festival de Teatro, estos lugares no existían, sino que se construyeron después”. “Esto significa que hay una continuidad y un plan de trabajo para inversión en obra pública. Y esa transformación y cambio se logra con la continuidad en el tiempo”, declaró.

Para finalizar, dijo que “esta es la germinación de semillas que se fueron plantando a lo largo del tiempo, como la Escuela Municipal de Artes Escénicas. Los alumnos y alumnas ya son artistas y forman parte del Festival”.