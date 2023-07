La sexta jornada del FTR se disfrutó en diferentes espacios de la ciudad

En la sexta jornada de este Festival de Teatro que se extiende hasta el domingo 30 de julio, las propuestas teatrales fueron variadas.

La jornada comenzó con la obra circense Casibache proveniente de La Plata. La plaza Padre Normando Corti del barrio Villa Rosas se vio llena de familias y niños que disfrutaron del show.

En el interior del Viejo Mercado, precisamente en el Aula C, se llevó a cabo la primera función de Mundo Bilina, una obra de títeres y objetos.

Invocación al futuro se llevó a cabo en la Biblioteca Sarmiento, un nuevo lugar alternativo. En la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni" se realizó Lingua Ignota, una performance de danza.

En La Mula Bar se pudo ver la tercera función de De la mejor manera, un drama que llegó desde CABA. Por último, para finalizar la jornada, el Centro Recreativo Metropolitano La Estación estrenó La Celestina, tragicomedia de Lita.



CASIBACHE: OBRA CIRCENSE CON UN DÚO A TODO TERRENO

El barrio Villa Rosas ayer recibió, en su plaza principal, la obra circense llamada Casibache, que tuvo su debut en el Campus de la UNRaf, en la jornada del miércoles. Con gran presencia de familias y público infantil, el dúo en escena, Cam B. Mosuar y Gerónimo Waldemar Forte, desafió las alturas en la búsqueda de algún equilibrio. Ambos desplegaron todas sus habilidades redoblando la apuesta frente a los fracasos y distrayéndose en el camino, por momentos en solitario, en otros colaborando, y también enfrentándose. Utilizaron lo mejor del circo, del teatro clown con objetos como el palo chino, el rolo, el monociclo. Además, sorprendieron a los más chicos con malabares, acrobacia y danza, y vestuarios coloridos.

Cabe destacar que el clima acompañó este espectáculo al aire libre, ya que al salir el sol, se pudo disfrutar más aún.

Uno de los logros del Festival de Teatro es el encuentro, la unión y el disfrute de toda la comunidad. Los niños acceden a la mayoría de las obras y pueden apreciar una variedad de puestas en escena que van desde los títeres y muñecos, hasta el clown y el circo. Sin dudas, son ellos quienes más disfrutan de su tiempo libre durante las vacaciones de invierno tan esperadas.



INVOCACIÓN AL FUTURO TRAJO LO MEJOR DEL TEATRO INMERSIVO

El Festival de Teatro de Rafaela apuesta fuerte con estas performances diferentes y atractivas. Invocación al futuro te invita a ser parte de un mundo donde todo parece desvanecerse; donde la ficción puede llegar a ser real y donde el futuro aún está por verse. Usando la Biblioteca Sarmiento como espacio escénico, la experiencia comienza desde el minuto uno en el que el espectador llega al lugar. Al principio, todo parece ser extraño, diferente. ¿En dónde están?, ¿qué está pasando? Luego, con el tiempo, todo se acomoda para desacomodarse nuevamente.

Entrar en la biblioteca significa entrar a un mundo donde el libro es la clave. El libro, los libros, los de antes y los de ahora, los que vendrán y los que, por algún motivo, desaparecieron. Pero entrar también es aceptar unirte a un club de lectura, y aceptar también, en consecuencia, la reflexión sobre ese futuro incierto. "¿Qué opinarán los escritores y escritoras del futuro?", se pregunta la protagonista. Casi como en una distopía, el espectador, allí, debe renovar su compromiso con los libros como objeto de lectura, de recuerdos vivos en la memoria, de permanencia.

Lo interesante de esta performance es que busca desarrollar la experiencia del espectador, en primera persona. Sin el público, no hay obra. La participación dinámica y fluida de los presentes hace que Invocación al futuro no pueda llevarse a cabo dos veces del mismo modo. Juega con la búsqueda de libros que, aunque no parezcan significar nada, terminan significado todo. En ronda, dispersos, agarrándose de las manos, usando lentes y moviéndose por la escena, el espectador traza líneas, une puntos.

Es casi imposible resumir esta obra y hablar de ella en detalle, ya que, como se lee en estas líneas, trabaja con el público como principal actor: quien no lo vive, quizás se está perdiendo de algo, de la magia del futuro, de las miles de preguntas que surgen allí, en un lugar donde todo queda entre palabras.



MÁS SOBRE LA OBRA

Invocación al futuro es una performance participativa in situ e itinerante propuesta por los colectivos artísticos MARTE de Argentina y 359 Degrés de Francia, donde el espectador es invitado a formar parte del club de lectura de la biblioteca. Pero a medida que la inscripción de los nuevos socios avanza, los procedimientos propuestos para formar parte de este club nos sumergen en una atmósfera mágica que abre un portal al futuro. Esta obra fue estrenada en el contexto de La Noche de las Ideas / Alianza Francesa de Buenos Aires.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

Performers: Antonella Querzoli y Guillermina Etkin.

Performers invitados:

Música original: Guillermina Etkin.

Dramaturgia: Paula Baró y Fiorella De Giacomi.

Con la colaboración de: Eva Jarriau y Juan Carlos Prudencio.

Dirección: Fiorella De Giacomi.

Puesta en escena FTR: Paula Baró.

Un proyecto de: Paula Baró, Fiorella De Giacomi y Eva Jarriau. Una coproducción Marte | 359 degrés | Alianza Francesa.